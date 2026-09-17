İstifa ve sonrası

İsmail Kartal, F.Bahçe’deki teknik direktörlük görevini bıraktığını açıklamıştı. Hemen arkasından başkan Aziz Yıldırım, “Hiçbir yere gidemez, o buranın hocasıdır” dedi. Önce Oğuz Çetin elçi olarak gönderildi Kartal’a. Sonuç alınamayınca başkan Yıldırım direkt olarak topa girdi! Sonra bir de baktık, İsmail Kartal takımın antrenmanında başrolde! Şimdi merakım şudur: Bu Fenerbahçe takımındaki oyuncular -hadi bizimkileri bırakın, yurt dışından gelmiş olanlar- acaba ne düşünüyorlar? Eh, kaptan Skriniar zaten bir önceki maçtan sonra bir şeyler söylemişti. İyice dikkat ederseniz genel durum hakkında fikriniz olabilir.

İSMAİL HOCA’NIN TUHAF 11’İ

Gaziantep-F.Bahçe maçında yorum yazmam için gazetem bana görev vermişti. Fakat ne yazık ki 13. dakika falandı galiba, benim televizyon gitti! Neyse, ertesi gün tamir ettirdik ama pahalıya patladı! Daha maçın başında İsmail Kartal’ın sahaya sürdüğü 11’i garipsemiştim. Sen neden Vedat Muriç’i oynatmayıp onun yerine şişmiş, deforme olmuş pahalı santrforunu, yani Lukaku’yu görevlendiriyorsun? Oğuz da yok oyunda. Hangi kafaya hizmet böyle bir 11 kurdu İsmail Hoca, çok merak ediyorum. Ve sonuç: çok acı 2 puan kaybı…

ABDÜLKERİM’İN MERMİSİ

G.Saray, eski yıldız futbolcusu Selçuk İnan’ın takımı Kocaelispor karşısında hakikaten sıkıntı çekti. Maç sanki beraberliğe kilitlenirken Galatasaray’ın stoperi Abdülkerim, 30 metreden bir mermi yolladı! Ağlarla buluşan bu mermi, takıma 3 puanı getirdi. Benim anlayamadığım, Okan Hoca’nın sanki mecburmuş gibi son dakikalarda yaptığı değişikliklerdir…

SALAH İÇİN NE DEMİŞTİM?

Dünyaca ünlü Muhammed Salah, bizim topraklardan Trabzon tarafına geldi. Vay vay vay… Öyle ki, takımı sırtlar, belki açık ara şampiyon yapardı! Bu yorum, Türkiye’deki yazarçizer takımının yüzde 95’ine aittir. Peki, ben ne demiştim, ne yazmıştım? “Trabzon’daki diğer oyuncularla birlikte bir takım içinde bulunabilirse Salah iş yapar. Aksi takdirde hiçbir şey beklemeyin!” İşte Konyaspor da maçı 1-0 kazanarak bu gerçeği ortaya bir kere daha çıkarmış oldu.

İTALİANO İŞİ!

Beşiktaş, Erzurumspor’u sahasında ağırladı ve maçı 3-0 kazandı. Beşiktaş’ın, yeni hocası Vincenzo İtaliano ile birlikte ortaya koyduğu futbola bakınca, toplu olarak savunma, toplu olarak hücum ve hatta orta sahada bollaşarak pas trafiği yaptığına şahit oluyoruz. İşte bu 3-0’ın sırrı da esasen budur. Başkan Serdal Adalı olağanüstü kongreye gidiyor, acaba neden? Söylenene göre yönetimdeki üç beş kişiyi değiştirecekmiş. Hayırlısı olsun…

OSİMHEN’SİZ BU KADAR

G.Saray, Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting maçını Lizbon deplasmanında 3-1 kaybetti. Gerçekten de Osimhen’siz kalınınca önde ne topa fazla sahip olunabiliyor ne de pozisyon gibi görünen aksiyonlarda bir golcü görebiliyoruz. Hele hele Barış Alper’in santrforda görevlendirilmesi hem takıma hem de Barış’a çok zarar verir. Nitekim veriyor da…

F.BAHÇE’NİN 1 PUANLIK AÇILIŞI

Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe, kendi sahasında ilk maçta Roma’ya az kalsın yenilirken beraberliği yakalayıp maçı 1-1 bitirdi. Tabii ki bu zorlu ve ağır ligde puan çok önemlidir. Bu nedenle Fenerbahçe’nin ligdeki durumunu bir kenara bırakalım. Şampiyonlar Ligi’nde aldığı bu 1 puan dikkat çekicidir. Yeter ki devamı gelebilsin.

PARAYA BAKIN PARAYA

Süper Lig’de yeni yayın ihalesi için süreç başlatılıyor. Hedef 400 milyon avro… İyi güzel de bu hedefi ortaya koymanız biraz ayıp olmuyor mu? Neden mi? Oynanan futbola bakın Allah aşkına. Kulüpler, parayı resmen saçıyorlar. Siyah beyaz renkli yeni transferlere bakın, altıpasın içinde kale boşken auta atıyorlar. Bakalım yayın ihalesi kaç para olacak?