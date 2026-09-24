Erdoğan, BM kürsüsü ve Türk devlet mektebi

16’ncı kez BM kürsüsünden dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vicdanı ve adaleti merkeze alan güçlü çağrısıyla yine dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

“Dünya 5’ten büyüktür” sözüyle yıllardır Birleşmiş Milletler’in yeniden yapılandırılması ve daha adil bir dünya düzeni çağrısı yapan Erdoğan, BM kürsüsünden bir kez daha küresel adaletsizliği yüksek sesle dile getirdi ve Filistin’de yaşanan zulmü insanlığın vicdanına taşıdı.

Erdoğan’ın İsrail’in katliamları karşısında yükselttiği çağrı, yalnızca siyaset dünyasına değil, doğrudan dünyanın vicdanına yönelikti.

Konuşmasında Erdoğan, gerçeği muhataplarının yüzüne vurarak cesareti, aklı ve vicdanıyla dünya kamuoyunu bu zulme “dur” demeye, harekete geçmeye çağırdı.

Dünyanın ve bölgenin nizama kavuşması için ısrarla İsrail’in katliamları durdurması ve Filistin Devletinin tanınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiyle: “Bu bir Erdoğan meselesi değil...”

Evet bu, dünyanın meselesidir. Vicdanın meselesidir. Adaletin meselesidir.

Gazze’yi görmezden gelen dünya selamete varamaz.

İşte Erdoğan’ın BM kürsüsünden yükselttiği bu haykırış; dünyanın bu çirkin ve faşizan yaklaşıma, İsrail’in katil zihniyetine artık dur demesi gerektiğini bir kez daha, en güçlü biçimde dile getirdi.

Bu, yalnızca bir siyasi çağrı değildi. Dünyanın susan vicdanına yöneltilmiş güçlü bir itirazdı...

Gazze’yi görmezden gelen bir dünya selamete varamaz.

Erdoğan’ın BM kürsüsünden yükselttiği bu çağrı, dünyanın bu çirkin ve faşizan yaklaşıma, İsrail’in katil zihniyetine artık dur demesi gerektiğini bir kez daha ve en güçlü biçimde ortaya koydu.

Bu yaklaşım, dünyanın hafızasına da kazınıyor.

Çünkü Erdoğan burada kendisini değil, Türk milletini temsil ediyor; Müslümanlığın gerektirdiği şekilde davranıyor. Türk devlet aklını temsil ediyor ve bu aklın farkını BM kürsüsünden dünyaya anlatıyor.

Bu haykırış yalnızca bir liderin haykırışı değildi.

Bu, Türk devlet aklının haykırışıydı.

Bu, Türk milletinin sesiydi.

Bu, Müslümanlığın seslenişiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bir Erdoğan meselesi değil” derken aslında susan vicdanları harekete geçirmek için en sert ve en çarpıcı cümleleri kuruyordu.

Konuşmasının önemli bir bölümünü Filistin meselesine ayıran Erdoğan, Türk devlet aklının ve Türk siyaset mektebinin devlet siyasetindeki ahlakı, adabı ve vicdanı nasıl yansıttığını da ortaya koydu.

Sezai Karakoç’un sözleriyle dünya siyasetine vicdan ayarıydı bu...

Edebiyatın, şiirin ve kelamın gücü, bazen siyaset ve diplomasi dilinin söyleyemediğini söyler; ona derinlik, anlam ve güç katar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesinin derin ve dramatik boyutunu anlatmak için edebiyatın güçlü kelamına başvurması da bu bakımdan son derece manidardı.

Rahmetli Sezai Karakoç’un sözleriyle dünyaya mesaj veren, dünyayı uyandırmaya çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslında dünyanın aklıselim tarafına seslendi:

“Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.

Hâlbuki biz sussak, tarih susmayacak.

Tarih sussa, hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Hâlbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu şiirle aslında kalın diplomasi sayfalarının anlatamadığını anlattı.

Vicdanı, ahlakı, merhameti ve Allah korkusu olan herkes, bu şiirle verilen mesajı anlayacaktır, inşallah.

Türk devlet aklı nedir?

Türk siyaset mektebi nedir?

Türk devlet siyasetinin ahlakı, adabı ve vicdanı nedir?..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden yükselttiği bu haykırışla bu sorulara da net bir cevap verdi.

Çünkü o kürsüden yükselen ses, yalnızca bir Cumhurbaşkanının sesi değildi.

O ses, adaleti arayan bir milletin sesi; zulüm karşısında susmayan bir devlet aklının sesi; vicdanını kaybetmemiş bir dünyanın yeniden ayağa kalkması için yapılan bir çağrıydı...

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