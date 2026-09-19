ABD, katil Netanyahu’yu ne kadar taşıyabilecek?

ABD’nin bölgesel ve küresel stratejilerine baktığımızda, Washington’a en fazla zarar veren aktörlerden birinin katil Netanyahu ve onun izlediği politikalar olduğunu görmek mümkün.

Trump’ın artık İsrail’in eylemlerine ve Netanyahu’nun dayatmalarına eskisi kadar tahammül göstermediği de giderek daha açık hâle geliyor. Çünkü İsrail, yalnızca kendi çıkarlarını gözetirken aslında küresel sistemin ayarlarını da bozuyor. Oysa ABD açısından giderek derinleşen kaotik süreç, ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Washington ne kadar fazla efor harcarsa, o kadar fazla yoruluyor ve bu durum ABD’nin nihai hesaplaşma planlarını da zora sokuyor.

Ancak ABD’nin içindeki İsrail’in gücü de küçümsenmeyecek düzeyde. Üstelik mesele yalnızca sıradan bir İsrail lobisinden ibaret değil. Bunun çok daha derininde, siyonizm terörünün oluşturduğu baskı mekanizması da bulunuyor.

Netanyahu kendi ikbali uğruna bölgeyi kana boğarken, bir taraftan da küresel siyonizmin planlarına hizmet ediyor. Peki bütün bunlara Trump neden “dur” demiyor?

Meselenin özüne baktığımızda, bu durumun en fazla Trump’ı yorduğunu söylemek mümkün. ABD’deki analizleri takip ettiğimizde, İsrail’in eylemlerini giderek bir yük olarak algılayan aklıselim grupların Netanyahu’nun seçimlerde kaybetmesini beklediği anlaşılıyor. Bu nedenle de Netanyahu’yu güçlendirecek hamlelerden mümkün olduğunca uzak durmaya gayret ediyorlar.

Türkiye’nin de bu anlamda Netanyahu’ya güç kazandırabilecek söylem ve hareketlerden uzak durduğunu görüyoruz.

Katil Netanyahu’nun Türkiye’yi sahaya çekmek isteyen provokasyonlarını gördük. Bu provokasyonlar hâlâ devam ediyor. Özellikle Suriye üzerinden Türkiye’yi bir çatışmanın içine çekme niyeti açıkça görülüyor.

Daha da önemlisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail içerisindeki seçimlerin sonucunu etkileyecek bir aktör gibi göstererek üzerine saldırılar yöneltilmesi de belli bir niyetin yansımasıdır.

Ancak Ankara temkinli, sessiz ve soğukkanlı.

Çünkü katil Netanyahu ve ekibinin gayesini biliyor.

ABD Başkanı Trump da aslında Netanyahu’yu hizaya çekmeye gayret ediyor. Fakat bunun sınırsız ve uzun soluklu bir sabır anlamına geldiğini düşünmek mümkün değil. Çünkü mesele uzadıkça bundan en fazla zarar gören tarafın ABD olması ihtimali büyüyor.

Dolayısıyla ABD’deki aklıselim çevrelerin beklentisi de açık: Netanyahu ya seçimleri kaybetmeli ya da Amerikan stratejileriyle uyumlu hareket edecek bir çizgiye gelmeli.

Amerika açısından seçenekler giderek daralıyor. Çünkü mesele uzadıkça ortaya çıkacak bedelin de ağırlaşacağını biliyorlar.

Peki İsrail kimin aparatı?.. Asıl mesele belki de burada düğümleniyor.

Son dönemde, Aksa Tufanı ile ilgili olarak katil Netanyahu’nun “saldırılardan önceden haberdardım” anlamına gelen beyanlarının yeniden gündeme gelmesi de boşuna değil. Çünkü artık bu vahşi yapının oluşturduğu yük ağır geliyor.

Üstelik mesele yalnızca vicdani bir rahatsızlıktan ibaret değil. ABD açısından asıl sorun, İsrail’in yürüttüğü politikaların artık Amerikan çıkarlarıyla ve Washington’ın küresel stratejileriyle çatışmaya başlaması.

İsrail’in kendisi açısından hedeflediği genişleme planlarını bu dönemde hayata geçirmek istediğini biliyoruz. Yeni bir paylaşım döneminin ortaya çıkardığı fırsatları kendi hesapları doğrultusunda değerlendirmek isteyen katil Netanyahu ve kan içindeki ekibi, meseleyi aynı zamanda şahsi ikbal meselesi olarak da görüyor.

Dolayısıyla burada yalnızca ideolojik, teolojik ve güç devşirmeye yönelik hedefler yok. Netanyahu ve ekibinin kendi siyasi geleceklerine ilişkin endişelerinin de bu politikaların şekillenmesinde etkili olduğu inkâr edilemez.

ABD’ye baktığımızda ise bu yükün artık giderek ağırlaştığını görebiliyoruz.

Çünkü bu yük, aslında Amerika’nın bugün mücadele verdiği küresel güç merkezi olma yolundaki planlarına zarar veriyor.

Tarih bize şunu da gösteriyor: Ağır gelen her yük bir noktada atılır.

Aksi hâlde yükü taşıyanı da batırır.

Asıl soru şimdi şu: ABD, katil Netanyahu’yu daha ne kadar taşıyabilecek?

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