İttihad-ı İslam sancağı

Yine yazıya şu cümleyle başlamak istiyorum:

Dünya yeniden şekilleniyor...

Ve bu gidişat, bizi sonuca ulaşıncaya kadar sürecek bir savaşlar zincirinin içine çekiyor.

Yorulmadan bir şeye işaret etmek istiyorum: Zerre kadar aklı, vicdanı ve davası olan her kimse, bu yolun yolcularının korunması için elinden gelen her şeyi yapar...

Aksini yapanlar; yani bu yolun yolcularını itibarsızlaştıran, siyasi retorik kullanırken dava insanlarını yoran, dedikodu üreten, arkadan oyunlar çevirenler kime hizmet eder?

Ya kulluk içinde oldukları düşman mercilere ya da kendi nefislerine…

Şimdi çağın realitesine odaklanalım.

İsrail, ABD, İngiltere ve benzerleri, İslam değerleri gözden düşürülsün diye yıllardır terör örgütleri kurup bu rezil aparatları İslam adına sahaya sürmekteler.

Nice saf ve inançlı insan devşirildi. Diğer taraftan, daha da önemlisi, değerimiz olan İslam’la ilgili olumsuz bir ortam oluşturulmaya çalışıldı.

Buna paralel olarak çeşitli aparatları da Müslüman ülkelerde iç cepheyi zayıflatmak için oyun içine soktular ve desteklediler.

İsrail’i kurduran şeytani akıl için toplumların değerler sisteminin çökertilmesi bir amaç oldu. Aynı zamanda İslam dünyası ve Müslüman yapılar arasında tefrika ve fitne tohumlarını da ektiler ki "ürün" alabilsinler...

Nitekim bunları da yaptılar.

İsrail ve arkasındaki Siyonizm bela olarak büyütülürken, İslam coğrafyasının ise daima kanlar içinde kalması hedeflendi.

Bu arada, bazı Müslüman devlet başkanları ve siyasi iradeler de aynı bela olan Siyonizm ve Batılı gruplarca desteklendi.

Neden mi?

Kullanmak ve kullandırılmak için.

Şimdi bunları tekrar etmeden, “Ne yapmalıyız?” sorusuna vereceğimiz cevap biraz sıradan kalabilir.

Dün “komplo” denilen birçok konunun arka planı açıldıkça, masaya ne var ne yok dökülüyor.

Peki Müslüman coğrafya ve İslam devletleri arasında birlik mümkün mü?

Çağımızda yeniden ittifaklar ve ortaklıklarla bir değişim süreci yaşıyoruz.

İslam devletleri arasındaki nifak ve düşmanlığın kökleri elbette farklı gerekçelere ve etkilere bağlıdır. Ancak artık açıkça görüyoruz ki, bu eski hesapları kendi çıkarları doğrultusunda kullananların başında Siyonizmin kuklası İsrail ve onu kurduran akıl geliyor.

Husilerin Suudi Arabistan’ı vurması, hatta Mekke ve Medine gibi Müslümanlar için son derece önemli yerlerin savunmaya alınması görüntüsü bile bize fitnenin büyüklüğüne işaret ediyor.

İran, kendi hesabını kitabını yaparken kutsal değerleri de ayaklar altına alıyorsa burada durup düşünmemiz gerekiyor.

Olayları yalnızca bugünkü gelişmeler üzerinden değil, derin tarihî arka planıyla okumak, doğru sonuçlara ulaşmamıza imkân verecektir.

Mekke İttifakı’nı küçümseyen hamleleri de iyi okumamız lazım.

Henüz kurumsallaşmamış bir yapının ilan edildiği dönemde Mekke ve Medine’ye yönelik saldırılar, aslında İran’ın da nasıl bir oyunun içinde rol aldığına dair önemli bir işarettir.

İsrail’in arzuladığı bir ortamı oluşturmak ve Mekke İttifakı’nı karşıt bir oluşuma dönüştürme arzusu, İsrail’in saklamadığı bir hedeftir.

Fakat Türkiye içinde olduğu sürece, bundan önce de sonra da İttihad-ı İslam’a zarar gelecek hiçbir eyleme imza atmadı, atmayacaktır.

Bu olay bile meselenin büyüklüğünü idrak etmemiz için önümüzde yeni bir kapı açıyor.

Peki, İttihad-ı İslam mümkün mü?..

Yeni dünya, çoğu ezberi bozuyor.

Araya sokulan fitneleri ve bu fitneyi çıkaranları görmemiz için meydan artık açıktır.

Burada devletleri ve kurumları olduğu kadar, en önemlisi, insanların itibarsızlaştırılması gayretlerini de hafife almayın.

Bu, bile isteye yürütülen bir eylem planıdır.

Davaya adanan insanlar olmazsa, davayı yürüten asker olmaz...

Ortadan tek tek itibarsızlaştırılarak çıkarılmak istenen insanlarımıza iyi bakalım, onları iyi tanıyalım ve sahip çıkalım.

Tam tersine, görünüşü ile gerçeği arasındaki farkı çok büyük olan sahtekârları görmeden de yanılırız.

Dünü bilmeden bugünü idrak edemeyiz. Bugünü algılamadan ise geleceği inşa edemeyiz.

Vatanseverlik yeterli değil.

Zeki, öngörüsü ve sezgileri bütün, imanı güçlü vatanseverlere muhtacız.

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