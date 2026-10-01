Millî takımın hâli!

Bizim Millî Takım, ilk maçında Kocaeli’de Mbappe’nin golüne yenik düşerek Fransa’ya 1-0 kaybetti. Sonraki maç Bursa’daydı. O acıyla Belçika’nın da yendiği İtalya’yı yere yatıracaktık! Ama o da ne! İlk yarım saatte üç gol yedik, maçı da 4-1 kaybettik. Benim Millî Takım’la ilgili bir görüşüm var; önce hoca gidecek. Benim adayım da her zaman Fatih Terim’dir. Ama her şeyden önce santrfor bulmamız mutlaka gerekiyor. Yoksa öyle Arda ile falan tek başına bir şeyler olmaz!

Ve devlet devrede!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve o kurulun yeni-eski altı üyesi hakkında devlet soruşturma açtı. Demek ki bu kurul ve başkanı için bazı yöneticilerin söyledikleri, bazı kişilerin yazdıkları üst makamlarda rahatsızlık oluşturmuş. Şimdi bu MHK Başkanı ve altı üyesi hakkında verilen gözaltı kararının ardından nasıl bir durum ortaya çıkacak, çok merak ediyorum.

Kongrenin en çarpıcı yeri

Fenerbahçe’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz pazar günü yapıldı. Katılım da hiç fena değildi. Ama benim bu kongrede en çok dikkatimi çeken, İlker Alkun isimli eski yöneticinin yaptığı konuşmaydı. Bu eski yönetici dedi ki: “27 yılın faturasını Sadettin Saran’a çıkarmayın!” Çok enteresan bir yorum bu. Bakalım, bu kongrenin net sonuçları ne olacak?

Dursun Özbek’ten tavır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eleştirilerin çoğuna kulağını tıkadığını ve Okan Buruk hoca ile yola devam edeceklerini açıkladı. Şimdi bu açıklama, sanıyorum ki takıma da bir diriliş havası getirir. Eh, başkan ve teknik direktör kol kola ise sizin de takım olarak kollardan birine girmeniz gerekiyor.

Kadın yumrukları

Kadın Boks Millî Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda boynuna 10 madalya birden taktı. Altın da var, gümüş de, bronz da… Kendilerini kutluyorum. Erkek takımından da bunu beklemek hakkımızdır.

İngiltere de mi bitti?

Kendi sahasında İspanya’yı ağırlayan İngiltere, maçı 3-2 kaybetti. Tamam, İspanya bu turnuvanın bir numaralı favorisidir. Ama İngiltere gibi futbolun beşiği olan bir takım kendi sahasında maç kaybediyorsa acaba bizimle eşit durumda mı?

Semih Baba sağ olsaydı

Fenerbahçe’nin hem erkek hem kadın kürek takımları madalya koleksiyonu yapmışlar. Acaba camiada nasıl karşılandı bilemiyorum ama rahmetli Doktor Semih Bayülken sağ olsaydı bu büyük zaferler günlerce kulübe ait her yerde kutlanırdı.