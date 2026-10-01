Mobbingin ucu Kıbrıs’a uzar mı?

Futbolda şike ve yasa dışı bahis konuları tartışılırken Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması tüm gözleri yeniden yeşil sahalara çevirdi. Hakemlere yapılan mobbingler, bir üst lige geçirmeme cezası veya önemli maçlarda verilen men cezaları “Ben istedim sen yapmadın” şeklindeki suçlamalar şike ve kumpasın bir uzantısı mıdır bilinmez. Peki, taraf tutmayan, görevini yapan dürüst hakemler MHK tarafından neden baskılara maruz kaldı? İstenilen neydi? Bütün bu soruların cevabı aslında Gaziantep Futbol Kulübü’nü eski teknik direktörü Burak Yılmaz ile Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç’un 2025 yılında yaptığı açıklamada gizli.

2014 yılında tozlu raflardan indirilen futbolda şike ve yasa dışı bahis soruşturmalarında çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Kıbrıs üzerinden oynanan bahislerde futbolda şike yapılarak "ballı" paradan birçok kişi cebini doldururken, kara para aklanıyordu. Soruşturmanın bir başka ayağını ise şaibeli hakemlerin yönettiği maçlar oluşturuyordu. Tam da bu dönem önemli bir açıklama yapan teknik adam Burak Yılmaz yasa dışı bahis olayının arkasında önemli kişilerin bulunduğuna, o isimlerin de ortaya çıkarılması gerektiğine vurgu yapıyordu. İşte Burak Yılmaz’ın başına ne geldiyse bu açıklamasının ardından geldi. Merkez Hakem Kurulu tarafından taciz edildiğini ileri süren teknik adam, ilerleyen dönemlerde çeşitli bahaneler ile kendisine kumpas kurulmak istendiği iddiasında bulundu.

Kıbrıs, Makedonya, Karadağ üçgeni

2025 yılında yaptığı açıklamada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun Kıbrıs’taki kumarhanelerin müdavimleri arasında yer aldığını ve şüpheli Makedonya ziyaretlerinden bahseden Ali Koç ise olayların arkasında şike ve yasa dışı bahis olaylarının bulunduğunu mu söylemek istemişti bilinmez. Çünkü Kıbrıs’ta yasa dışı bahis organizasyonunun lideri Veysel Şahin’in kumarhaneler aracılığıyla aklanan paraları Türkiye’ye soktuğu ve Makedonya ile Karadağ üzerinden yeniden yurt dışına çıkarttığı biliniyor.

“VAR” odasının kamera kayıtları

Karşılaşmalar sırasında hakeme teknik yardımda bulunması için kurulan videolu sistem odası “VAR”ın tüm kayıtlarına polis tarafından el konuldu. Odaya girmesi yasak olan ikinci kişilerin görüntülerinin bulunduğu gizli kamera kayıtlarına el konulması futbolda şike sorularını akıllara getirdi. İddiaya göre “VAR” odasında görevli hakemlerin dışarıdan gelen üçüncü kişiler tarafından etki altına alındığı ve menfaat karşılığı karşılaşmanın sonuçlarının ayarlandığı ileri sürülüyor. İddialar bununla da sınırlı değil. Yasa dışı bahis oynanan takımın galip ilan edilmesi, bahis baronlarının cebini doldurması vs. vs… Polis ve savcılık şimdi bu soruların cevabını arıyor. Kulislerde ise MHK soruşturmasının yasa dışı bahis ve futbolda şike davalarıyla birleştirilmesi ihtimali konuşuluyor.

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