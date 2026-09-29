Kozinoğlu ve Tamer'in ölümündeki ortak şüphe

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Savcılık Tamer’in bir süredir rahatsız olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklasa da kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen ölüm sebebini Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi raporu aydınlığa kavuşturacak.

Kozinoğlu soruşturmasında önemli bir rol oynayan Turgay Tamer’in Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü gece “Ben o gece Silivri’de yemekteydim. Beni aramadılar” sözü soruşturmanın belki de en önemli delillerinden birisini oluşturuyor. Çünkü hâlen yurt dışında firari olan FETÖ'cü Ferhat Veysi Gül’ün yardım seslerini bastırmak için radyonun sesini açtığı ve müdahaleyi geciktirdiği iddia ediliyordu. Tamer’in ifadesi ise bence soruşturmada en büyük ikinci delillerden birisini oluşturuyor. Çünkü tutuklanan ikinci gardiyanın doktor bulunmayan ve ambulanstan bozma nakliye aracını Turgay Tamer’in görev yerinde bulunmadığı için çağırmak zorunda kaldığını söylemesi açısından önemliydi.

İşte bu yüzdendir soruşturmanın en önemli kişileri arasında yer alan Turgay Tamer’in "Silivri’de yemekteydim. Bana haber vermediler" açıklaması soruşturmada önemli bir yer tutuyor. Kronik şeker hastası olan ve ayaklarında meydana gelen iltihap ve kan dolaşımı bozukluğundan dolayı dışarıya çıkamayan kampüs doktorunun ölümünün aydınlatılması bu açıdan önemli. Kozinoğlu’nun kırık kalp sendromu hastası olması, Turgay Tamer’in rahatsızlığı ve her ikisinin de kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi, gözleri Adli Tıp’ın yapacağı incelemeye çeviriyor.

Kozinoğlu ve Tamer’in zehirlenmenin dışında hastalıklarını tetikleyecek etken maddelerin verilmiş olabileceği de soruşturmanın ayrıntıları arasında yer alacak.

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