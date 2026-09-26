Kirli para sahipleri panikte

MASAK ve cumhuriyet savcıları fon skandalında yöneticileri tutuklanan finans kurumlarının peşini bırakmıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek “Asıl amacımız yurt dışına kaçırılan paraları geri getirmek” diyerek fon vurgununda seri operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi. Kasım Garipoğlu’nun LGBT’li yalı partilerine katılan ve su gibi para harcayan zengin iş adamı görünümlü kişilerin veya kayıt dışı aktörlerin kirli parasının bu fonlar aracılığıyla İsviçre, İngiltere, Dubai veya Avrupa’nın bazı ülkelerine komisyon karşılığında taşındığı ileri sürülüyor. Asıl kıyametin ise hukuki yollardan tespit edilmeye çalışılan bu paraların gizli sahiplerinin banka hesaplarına ulaşılmasıyla kopacağı konuşuluyor. Şimdi size sözde fon adı altında kirli para aklayan bu soygun çetesinin milyon dolarları yurt dışındaki finans sistemi içerisine nasıl taşıdıklarını anlatmaya çalışacağım.

Hangi yöntemler kullanılıyor?

Fon yöneticilerinin yukarıda ismini saydığım ülkelerde açtıkları finans şirketleri veya yaptıkları anlaşmalı ortaklıklar aracılığıyla sermaye artırımı veya lüks konut alımı gibi hayalî iş ilişkileri ile milyon dolarları banka hesapları aracılığıyla o ülkenin sistemine soktukları belirtiliyor. Buna örnek olarak Pusula Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın 15 milyon dolara aldığı dünyanın en pahalı yatı ve Pusula Portföy’ün Başkanı Muhammed Yarız’ın aracı şirketler aracılığıyla İsviçre’nin en köklü bankası Edmond de Rothschild’e gönderdiği 25 milyon avro gösteriliyor. Tera yöneticilerinden Emre Tezmen’in ise ortaklığı bulunduğu Londra merkezli Gildencrest Capital’in sermaye artırımı adı altında nakit varlığını 9 kat artırarak 51,2 milyon sterline çıkarması şüpheli para hareketi olarak soruşturuluyor. Kripto para borsaları üzerinden soğuk cüzdanlar ile yapılan transferler de MASAK ve cumhuriyet savcılarının araştırdığı konuların başında geliyor. Bunun yanı sıra yurt dışında kurulan ve para transferi için kullanılan birçok şirket ve offshore hesaplar da kirli para avcılarının sıkı takibinde. Türkiye kaynaklı çıkış yapan tüm hesapların uzantıları tek tek inceleniyor.

Paralar nasıl gelecek?

MASAK ve cumhuriyet savcılarının radarında fon yöneticilerinin yanı sıra ikinci veya üçüncü dereceden yakınları da bulunuyor. Söz konusu kişilerin banka hesapları varsa yurt dışı hesap hareketleri ve ani artış gösteren mal varlıkları mercek altında. Edmond de Rothschild gibi köklü bankalara gönderilen kirli paranın tespit edilebilmesi için ‘muhabir banka’ yani bir başka ülkedeki aracı bankaların kullanılıp kullanılmadığı belirlenmeye çalışılıyor. Böylelikle yurt dışına çıkarılan kayıt dışı veya kirli paranın miktarı belirlenebilecek. MASAK’ın ise kripto varlıklarda zincir takip sistemi adı altında hizmet veren yazılımlar ile paranın takibini yaptığı konuşuluyor. Bu takiplerin ardından dünya ülkelerinde dolaşıma çıkan kirli paranın izi bulunabilecek ve ardından Adalet Bakanlığının devreye girmesiyle birlikte hesap sahiplerinin gerçek kimliklerine ulaşılabilecek.

Onları kötü günler bekliyor!

Hep söylediğim gibi eğer birileri su gibi yani tutarsızca para harcıyor ve mali yapılarında çöküş yaşamıyorlarsa, kazançları ve ödediği vergiler örtüşmüyorsa sıkı takibe alınmalı. Fon dolandırıcılığının Kapalıçarşı ayağını organize eden ve sapkın yalı partileri ile gündeme gelen Kasım Garipoğlu’nun yakın çevresini ve partilere katılan iş adamı görünümlü soygun çetelerine yakından baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yalının müdavimleri veya kazançlarının hesabını veremeyen kirli paralarını yurt dışına çıkararak ‘garanti altına aldık’ diyerek rahat eden kirli iş adamlarını kötü günler bekliyor…

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