Siyonistler zaten korkaktır!..

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda boş salona konuşan insan kasabı Netanyahu, kendisini protesto edip dinlemeyenlere karşı ‘korkaklar’ ifadesini kullanmıştı… İzlandalı bayan bakandan okkalı bir cevap aldı!

Haydut devlet İsrail’in “insan kasabı” diye tanımlanan başbakanı, BM Genel Kurulu’nda konuşmak için kürsüye çıkarken, hayatında hiç de unutamayacağı bir protesto ile karşılaştı malumunuz... Dünya nazarında soykırım suçlusu olarak sanık sandalyesine oturtulmuş olan bu insan kasabı, yeni bir küstahlıkta bulunarak, daha önce Lübnan’da ortaya koydukları katliamın delili olan aletle sahneye çıktı ve tehditler savurdu. Elinde gösterdiği şey, bir çağrı cihazıydı… Ama bu cihaz bilinen aletten çok çok farklı idi. Çünkü Siyonist İsrail, bu cihazın içine patlayıcı madde koyarak, Lübnan’da yüzlerce kişinin hayatına kastetmişti. İşte kasap Bibi utanmadan, bu yüzkarası suçunu itiraf ederek ve suç aletiyle âdeta kendi kendisini cürm-ü meşhut ederek, dünya nazarında ipliğini pazara çıkarıyordu. Hani derler ya “Şecaat arz ederken, merd-i kıptî sirkatin söyler…” Netanyahu Filistin, Suriye ve Lübnan’da yıllardır sürdürdükleri katliam, etnik temizlik ve soykırım suçlarını inkâr etmiyor, bizzat bütün bu alçakça filleri işledikleriyle övünüyordu… “Bunu hatırladınız mı?” diyerek küstahça tehditte bulunmaya kalkışan Haydut Netanyahu, elindeki suç aletiyle kendi kendisini alenen mahkûm ediyordu!.. Kendisini protesto eden delegasyona “korkaklar” diye sözlü saldırıda bulunan insan kasabı, işte bu alçakça ve aşağılık tehdit ve küstahlığını teyit ediyordu. Haydut Netanyahu şimdiye dek görmediği kadar bir nefretle yüzleşti. Bütün dünya onun ne olduğunu bir kere daha gördü. Netanyahu’dan üç gün sonra BM Genel Kurulu kürsüsüne çıkan İzlanda Dışişleri Bakanı Katrin Gunnarsdottir, Netanyhahu’ya unutamayacağı bir ders verdi. Bayan Bakanın yiğitçe sözleri aynı zamanda tarihe düşülen bir not mahiyetinde. Şöyle dedi Bayan Gunnarsdottir: “Bu kürsüden ‘ahlaki korkaklar’ ifadesini duyduk… Bana göre ahlaki korkaklar acil ve kalıcı barış için müzakereyi reddedenlerdir. Ahlaki korkaklar, yardıma muhtaç insanlara karşı insani yardımın ulaştırılmasını engelleyen liderlerdir. Ahlaki korkaklar uluslararası hukuku defalarca çiğneyen liderlerdir…”

İzlandalı Bakan Gazze’de insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının işlendiğini açıkça gördüklerini ve sistematik bir etnik temizlik yapıldığını özellikle belirtti ve şu çağrıda bulundu: “Acil ateşkes ve tam insani yardımın erişimi ve bütün rehinelerin kayıtsız şartsız serbest bırakılması gerekir. Hamas’ı bahane etmek bütün Filistinlilerin topluca cezalandırılmasını, aç bırakılmasını ve yerlerinden edilmesini meşru kılamaz. Hâlen yapılan uygulamalar zalimce, insanlık dışı ve kanun dışıdır… Batı Şeria’nın ilhakını istemek, İsrail’in güvenliğini sağlamak değil uluslararası hukukun ihlali demektir. Çözüm için tek yol iki ayrı devletin kurulmasıdır… İsrailli yetkililer ilhak veya Filistinlilerin sürülmesini savunduğunda bunu İsrail’in güvenliği olarak sunamazlar.”

Evet, İzlandalı Bayan Bakanın erkekçe sözleri, Siyonistlerin korkaklığını tescil ediyor… En az Netanyahu kadar korkak olan, onun sözde ulusal güvenlik bakanı İtamar Ben-Gvir de hep korkakça eylemler içinde. Etrafına bir ordu kadar polis ve asker alarak ikide bir Mescid-i Akasa’ya baskın yaparak Filistinlileri tahrik etmeye ve sindirmeye çalışıyor… Bu alçakça eylemi defalarca tekrar etti. Yine daha önce hapishanelerdeki Filistinli esirlerin hücrelerine dayanarak o çaresiz insanları tehdit etme alçaklığını sergiledi. Bin türlü işkencelere maruz bulunan zavallı Filistinlilere hakaret ederek, onları tehdit ederek, idam cezasıyla korkutarak baskılamaya çalıştı. Son olarak kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma göre, Yahya Sinvar’ın arkadaşı olan Hasan Selame’nin hücresine gidip aynı alçaklıkları devam ettirmiş. Bu insan kılığındaki yaratık o kadar korkak ki, hücresinde savunmasız durumdaki kişiden bile korkuyor. Onun için beraberindeki askerlerin arkasına gizlenerek “Seni öldürmek istiyorum…” diye adice saldırıda bulunmuş. Üstelik küstahça bütün bunları kendisi ifşa ediyor. Bu yaratık şayet savunma bakanı olursa, Batı Şeria’yı ilhak edeceğini ve Gazze Şeridi'ni tamamen boşaltacağını sayıklıyor. Daha önce de Gazze’ye atom bombası atılması çağrısında bulunmuştu bu canavar… Ben-Gvir’in ruh ikizi bir canavar daha var. Onun da insanlık suçu işleme konusunda hiç geri kalır tarafı yok. Adı Bezalel Smotriç… Maliye bakanı. Her türlü ırkçılık ve insanlık düşmanlığı ile dolup taşıyor ve her fırsatta Filistin halkına karşı kinini kusmaktan geri durmuyor. Dünyada bu küstahlığa karşı yeterince tepki olmayınca bunların vahşeti katbekat artıyor. Sivil vicdanların isyan etmesi önemli bir gösterge. Ancak devlet idarecilerinin Siyonist vahşete karşı daha cesur bir tavır takınması lazım.

BM Genel Kurulu için son olarak New York’a gittiğinde, kasap Netanyahu iyice tedirgin olmuştu. New York Belediye Başkanının kendisi hakkında tutuklama talebinde bulunması bayağı ürkütmüştü. İnsan kasabı ilk defa bu denli köşeye sıkışmış göründü ve en büyük Siyonist Lobi desteğine sahip bulunduğu New York’ta fazla kalamadı. Ekim ayındaki seçimler konusunda siyasi durumu hiç de parlak görünmüyor… Şayet sandıkta kaybederse arkası çorap söküğü gibi gelebilir. İlk önce İsrail içinde yargılanıp hapse atılması kesin gibi görünüyor. Daha sonra Uluslararası hukuk çerçevesinde yargılama yolu açılması gelebilir. İşlediği bunca zulüm ve insanlık suçları için bu insan kasabının hesap vermesi dünya barışı açısından da elzemdir. Bunun için dünyada Netanyahu’ya karşı daha organize eylemler sürmeli. Şeytan azapta gerek…

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