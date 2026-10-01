2026’nın gündemdeki şu, başını almış giden fon dolandırıcılıkları, 1981-1982’nin Banker Krizlerini hatırlatıyor…

Çalma-çırpma, kolaydan zengin olma fırsatçılıklarına AK Partili bir eski Bakan ve genel başkan yardımcısının da dâhil olması millet nezdinde bomba tesiri meydana getirdi. Vaki tesir infiale dönüşmediyse bunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Eylül 2026 günü partisinin toplantısında yaptığı kararlı konuşmanın payı büyük oldu. Sn. Erdoğan, nefsine uyup doğru yoldan sapmış olanlara taviz vermeyeceklerini, milletin ve devletin malına el uzatanları affetmeyeceklerini, fakir-fukarayı daha da kötü duruma düşürmek için değil, onlara hizmet uğruna, iktidar olduklarını… söyledi ve devlet kurumlarının çalıştığını, fâiller için gerekenin gecikmeden yapılacağını söyledi. Bu arada istifa mekanizması, hemen işletildiği, DDK ve ilgili her idarî ve adlî merci harekete geçtiği hâlde bazı muhalefet partilerinin iktidara yüklenmesindeki haksızlığa da fon yolsuzluğu yapanlara gösterdiği sertliği tekrarladı. AK Partinin menfaatçilere bırakılmayacağını, yolundan ve dâvâsından vazgeçmeyeceğini ifade etti…

Özeti böyle olan konuşma, Sn. Erdoğan’ın BM kürsüsünde Siyonist İsrail’in katliamlarına karşı yaptığı konuşmaya benzer mahiyette kararlı, tavizsiz, inandırıcıydı. Bu konuşma yapılmayıp da "…bakalım, tahkik edelim, hele durun…" gibi savsaklayıcı bir tavır olsaydı Tayyip Erdoğan, hem kendisiyle ters düşmüş olur ve hem de partisinin aldığı yara derinleşerek bedeli sandıkta ceza olarak dönerdi.

Bu sırada Cumhur İttifakı’nın diğer lideri Devlet Bahçeli’nin nasıl bir değerlendirme göstereceği de merak mevzuu idi. Sn. Bahçeli, kendine yakışır bir üslupla "Hükûmetin ve Cumhurbaşkanımızın arkasındayız!" dedi. Devlet Bey, 15 Temmuz ihanetinin daha o ilk kargaşası esnasında dakika sektirmeden de böyle davranmıştı. Bu defa da Hükûmete, AK Partiye ve Sn. Cumhurbaşkanına karşı yapılmış bir başka 15 Temmuz İhaneti olan bu Fon Soygunculuğu üzerine de söylenmesi gerekeni söyledi, olması gereken duruşunu gösterdi. Kezâ selden kütük kapma derdindeki muhalefetin sorumsuzluğunu ayıplayıp, kınadı…

Bu tavırlar, hem Recep Tayyip Erdoğan ve hem de Devlet Bahçeli’nin Liderlik İmtihanındaki çaplarının bir kere daha isbatıdır.

Tayyip Erdoğan, hapishaneden Başbakanlığa, oradan Cumhurbaşkanlığına uzanan yolda içeride ve dışarıda her türlü ihanet, muhtıra, darbe teşebbüsüne… karşı hiçbir zaman geri adım atmadı. 15 Temmuz 2016 FETO darbe ve işgal teşebbüsündeyse destanlar yazdı…

Devlet Bahçeli, ilk liderlik imtihanını, Başbuğ Alparslan Türkeş’in 4 Nisan 1997’de vefatından sonra MHP’nin başına Genel Başkan seçildiği iki ayrı kongrede gösterdi. Bizim de ölüm tehdidi aldığımız o süreçte, Devlet Bey, sonraki sakin, aklıselim ölçekli ve insan yetiştirmeye dönük üslubuyla partisine ve Türkiye’ye çok şey kazandırdı.

Şüphesiz ki daha birçok liderlik hatırlatılmaları yapılabilir. Onlardan biri de 7 Haziran 2015 Seçimleri sonrasındaki tavrıdır. AK Parti, o seçimi kaybetmişti. Ancak koalisyon ortağı olabilirdi. Bunu kabul etmedi. Bunun üzerine muhalefet, MHP’ye koalisyon ortaklığı, Devlet Bahçeli’ye de Başbakanlık teklif etti. Devlet Bey, değme yüreğin yapamayacağını yaparak Başbakanlık teklifini elinin tersiyle itti:

Bunların hiçbiri olmasa dahi 15 Temmuz gecesi daha ilk dakikalarda safını ve tavrını belli etti:

-Seçilmiş Hükûmetin yanındayız!!!

Bunu demesi, şahsiyet ve liderlik kıvamını isbata yeter. Aksi olsa bugün Terörsüz Türkiye ikliminde değil, bölünmüş ve küçülmüş beşinci sınıf bir ülkede olurduk…

Sn. Erdoğan, sadece, yardımcısı, eski Bakanı FBSK’ya değil, bütün ailesine Sefir-i Kebirliklere kadar ancak bir babanın evladına yapacağı çapta yüksek iyilikler yaptı.

Ama adı geçen, hangi yoksulluk şartlarından geldiğini hatırlamamış yahut o günlerine aldırış etmemiş olmalı ki Fon çarpmasının parçası olabilmiş.

Bu ihtirasın AK Parti ve Cumhurbaşkanına verdiği zararı, hiçbir can düşmanı veremezdi. Bu sebeple Sn. Erdoğan’ın iç temizlik başlatması, doğru bir davranıştır.

Denî dünyada yaşanan şu yolsuzluk, talan ve ihanetler ilk değildir. Son da olmaz. Mühim olan o ânlarda sağlam ahlâkla durup fırtınayı savmaktır. Bir gün birileri, Hazreti Ali efendimize "filan kimse aleyhine konuşuyor!" diye bir haber verirler. O muhteşem sahabi, sahip olduğu ilmî derinlik ve yüksek sür’at ve intikal kabiliyetiyle onlara şu cevabı verirler:

-Ama; ben, ona iyilik yapmadım ki!..

Kırk yıl iyiliğinizi gören kimse, bir gün üstelik farkında olmadığınız bir istenmedik duruma muhatap olsa düşman kesilir…

Hak etmediği kadar iyilik görenler, çok kere kendilerini imtiyazlı görür ve bu iyiliği yapan için "sâyemizde orada!" derler. Böyle oldukları için de doymazlar.

Sevgili Peygamberimizin -aleyhi’s selâm- buyurdukları elbette haktır ve gerçektir.

-İnsanoğlunun bir vâdi dolusu altını olsa; bir vâdi daha ister. Sonunda gözünü, bir avuç toprak doyurur…

Banker Krizi çıkaranların devrimizdeki takipçisi bu milyar dolarlık vurgunu yapanlar, acaba 1 lira olsun Gazzeli mazlum ve mağdurlara gönderdiler mi? Sanmayız! Yüce Allah, o temiz ve mazlum insanları korumuştur.

Türkiye, Banker Krizi’ni 45 yıl önce yaşadı. Her kesimden bâzı vatandaşlar, serbest kalan faiz sisteminde enflasyonun üzerinde bir faizle menfaate kavuşmak için o günün fon şirketleri Bankerlere koştular… Akıbet, berbat ve büyük hüsran oldu. 250 banker battı, hayal peşindeki 300 bin vatandaş, 62 milyar lira kaybetti…

Devrin Maliye Bakanı Kaya Erdem, istifa etti ve istifasını şu cümleyle noktaladı:

-Vatandaş, 3-5 kuruş fazla kazanmak için kumar oynamıştır…

Diyoruz ki:

-Başıboş para, sahibine dert olur!

Kaya Erdem’in sözünü duyunca insan, ister-istemez şöyle düşünüyor:

-Memlekette ne çok kumarbaz muhteris varmış!

Bunlar mı o mübarek ecdadın torunları?

Hân-ı Yağma’ya doymayan bu doymak bilmezler, ne yazık ki Tevfik Fikret’i haklı çıkarıyorlar…

Çağrımız şudur:

Sn. Cumhurbaşkanımız, vatandaşı, şerden koruyarak kumar tuzağına düşmesine asla ve kat’a müsaade etmeyiniz…

Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!..

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