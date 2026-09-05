İsrail’i kurduran akıl

Eski dünya, yeni dünya…

Eski para, yeni para…

Eski elitler, yeni elitler…

Eski güç merkezleri, yeni güç merkezleri…

Listeyi daha da uzatabiliriz. Fakat nereye dönerseniz dönün, bugün yaşananları doğru okuyabilmek için İsrail’i kuran aklı çözmek ve bu aklın yeni dünya düzeninde nerede duracağını görmek zorundayız.

Belki yazdıklarımın içinde biraz siyaset felsefesi var. Fakat ben hep şuna inanıyorum: Büyük fotoğrafı okumak ve anlatmak zorundayız. Çünkü yaşadığımız en küçük gelişmeler bile o büyük fotoğrafın gölgesinde çok daha net anlaşılıyor.

Ben tam da bu nedenle “İsrail’i kuran akıl”dan bahsediyorum.

Son 200 yılın hikâyesine baktığımızda, yaşanan büyük kırılmaların arka planında bu aklın izlerini görmek mümkündür.

Osmanlıyı çökerten, Çarlık Rusya’yı sahneden dışlayan, Almanya’yı siyaseten ve ekonomik olarak güçsüz hâle getiren, bölen ve parçalayan aynı akıldan bahsediyorum.

Şimdi İsrail’in uzandığı yeni hatlara geçelim…

Ukrayna, bence hiç kuşkusuz üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken odak noktalarından biri.

Mesele sadece savaş değil. Asıl mesele, bu hattın neden bir savaş bölgesi olarak belirlendiği sorusudur.

İşte o zaman Putin’in Ukrayna savaşına girmeden başka bir seçeneğinin olup olmadığı sorusuna verdiği “Başka seçenek yoktu” cevabı da anlam kazanmaya başlıyor.

Peki, bu seçenek neden tek seçenekti?

Zelenskiy konusunda çok sayıda analiz yapıldı. Oralara girmek istemiyorum. Sonuçta bir ulusun kendisine lider olarak seçtiği ismi, sevmesek bile makamı ve temsil ettiği irade nedeniyle saygıyla değerlendirmek zorundayız.

Fakat ortada ciddi sorular var.

İsrail’i kurduran aklın Ukrayna’da da boy gösterdiğini görmezden gelmemeliyiz.

Almanya’nın neden İsrail’e teslim edildiğini de anlamamız gerekiyor.

Diyeceksiniz ki tarih şöyle yazıyor: Hitler Almanya'sının Yahudi halkına yaptıkları nedeniyle Almanya küresel sistemden menedildi ve Yahudi gruplar para, siyaset ve medya hatlarına sahip oldular...

Peki son 200 yılda bu paranın seyri nasıl oldu?

Herkesi borçlandırma yöntemi nasıl işledi?

Paranın, siyasetin ve medyanın aynı hat üzerinde buluşması nasıl gerçekleşti?

Bütün bunları birlikte okumadan bugünkü düzeni anlamamız mümkün değil.

Yani İsrail’i kuran akıl, aslında İsrail ve Siyonist grupların hegemonyasını da onayladı ve küresel sistem içerisinde bu yapıya alan açtı.

Şimdi ne oluyor? Hesaplar kapatılmak isteniyor.

İsrail, bu dönemin yeni bölgesel aktörü olmak istiyor.

Peki ABD’ye ve onun değerlerine bağlı olmadan bu süreci yönetebilir mi?

Tabii ki hayır.

O nedenle coğrafyanın dokusuyla oynandı.

Ve o sebeple Ukrayna "kurbanlık" olarak tercih edildi...

Eski paradan ve yeni paradan bahsettik.

Çünkü para el değiştiriyor.

Yeni bir küresel güç dengesi kurulurken yalnızca devletlerin konumu değişmiyor; küresel paranın kimin elinde olacağı, gücün kimlerin elinde toplanacağı konusunda da ciddi bir dayatma yaşanıyor.

Bu nedenle devletler kendilerini koruma ve öze dönüş yoluna giriyor.

Kartlar yeniden dağıtılıyor.

Fakat asıl hesaplaşma henüz başlamadı.

Şimdilik büyük sürecin küçük parçalarını görüyoruz.

Ve devletler hukukuna göre davrananların bu büyük dönüşüm karşısındaki direnişine şahit oluyoruz.

Ben “İsrail’i kuran akıl”dan bahsettim. Aslında biraz daha fazlasından bahsediyorum. İsrail’i kuran ve günü geldiğinde İsrail’i de satabilecek olan bir akıldan söz ediyorum.

Çünkü Siyonizm belası bile küresel oyun kuruculuğunda kullanılabilir bir hastalıktır.

Tarih tekerrür eder. Ama tarih sadece tekerrür etmez; ders çıkaranlara gelecek hakkında da fikir verir.

Dolayısıyla geleceği tahayyül etmek isteyenlerin önce tarihi doğru okuması, ardından da tarihin verdiği dersleri görmesi gerekiyor. Çünkü geleceğin dünyasını, geçmişin büyük hesaplaşmalarını anlayabilenler kurgulayabilir.

Kartlar dağıtılıyor. Büyük fotoğraf yeniden şekilleniyor. Ve biz bugün, henüz asıl hesaplaşma başlamadan önce, o büyük fotoğrafın küçük parçalarını görüyoruz.

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