Hürmüz tıkandı, Ceyhan uyandı

2026 yılının şubat ayından bu yana süregelen Hürmüz Boğazı krizi ve ABD'nin uyguladığı askerî abluka, küresel çapta petrol fiyatlarının 100 dolar sınırını zorladığı yıkıcı bir enerji krizini tetikledi... Ancak resmin bütününe bakıldığında, Washington'ın bu krizi göze almasının arkasında yapısal enerji stratejilerine dayanan birden fazla derin sebep yatıyor. Krizin fitili, 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ve ardından İran'ın Boğaz'ı kapatma hamlesiyle ateşlenmişti. O tarihte 71 dolar olan brent petrol bugün 95 dolara çıkarak 7 ayda yüzde 33 yükselmiş durumda.

Donald Trump yönetiminin İran limanlarına karşı başlattığı deniz ablukasının birincil askerî-siyasi hedefi, Tahran'ın can damarı olan petrol ihracatını sıfırlayarak ülkeyi ekonomik olarak felç etmek. Kriz ilk bakışta tüm dünyayı sarsıyor gibi görünse de, fiziksel arbitraj mekanizması sayesinde Amerikan enerji şirketlerini dünyanın en büyük nakit makinesine dönüştürdü. ABD merkezli küresel petrol devleri (genellikle kamuoyunda "Big Oil" olarak adlandırılan ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips gibi şirketler son dönemde kârlarını jeopolitik çatışmalar, küresel tedarik krizleri ve yüksek rafineri marjları sayesinde ikiye, hatta üçe katlayarak tarihî rekorlar kırdı...

Küresel petrol fiyatları fırladığında, ABD'yi kontrol altında tuttuğu ve ucuza ürettiği enerji kaynakları (kaya petrolü ile Venezuela ile 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin kendi kontrolüne geçeceği anlaşmaya varmasıyla inanılmaz derecede kârlı hâle geldi. ABD, kendi kaliteli ve hafif petrolünü yerel piyasası için saklarken; diğer bölgelerden ucuza kontrol ettiği petrolü işleyerek Avrupa'ya pahalı jet yakıtı ve türevleri olarak ihraç ediyor, bu sayede Amerikan enerji devleri milyarlarca dolarlık kazanca ulaşıyor. Hürmüz Boğazı'nın baypas edilerek kilitlenmesi, enerji ithalatına göbekten bağlı olan Çin ve Avrupa Birliği gibi küresel aktörleri doğrudan vuruyor.

Çin'in en büyük petrol tedarikçilerinden biri olan İran'ın devre dışı kalması, Pekin'in üretim maliyetlerini arttırarak ekonomik büyümesini yavaşlatıyor. Sanayisi yüksek enerji maliyetleri altında ezilen Avrupa, ABD'nin LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ve petrol ihracatına daha bağımlı hâle geliyor… Bu durum ABD'ye küresel ticarette devasa bir asimetrik üstünlük sağlıyor.

Özetle; ABD'nin Hürmüz'deki tırmanışı göze alarak küresel bir enerji krizine yol açmasının arkasındaki gerçek sebep; kısa vadede İran rejimini diz çökmeye zorlamak, orta vadede Amerikan enerji kartellerine tarihî kârlar sağlamak ve uzun vadede ise enerji rotalarını karaya kaydırarak Orta Doğu'daki jeopolitik haritayı ve küresel enerji mimarisini kendi lehine yeniden şekillendirmektir...

Türkiye, jeostratejik konumu ve hâlihazırda kurulu olan altyapısı sayesinde Hürmüz krizlerinden en fazla avantaj sağlayabilecek ülke konumunda... Irak petrolünün ve ilerleyen süreçte Katar/Türkmen gazının Türkiye üzerinden Akdeniz ve Avrupa'ya akması, Türkiye'yi sadece bir transit ülke olmaktan çıkarıp küresel enerji fiyatlarının belirlendiği ve depolandığı stratejik bir enerji merkezi hâline getirecek. BOTAŞ'ın Adana Ceyhan'daki mevcut ham petrol depolama kapasitesinin devasa "tank çiftlikleri" ile küresel ölçeğe taşınması, Ceyhan'ı Rotterdam gibi dünyanın en büyük enerji ticaret limanlarından biri yapacak. Kalkınma Yolu Projesi ve açılan yeni kara yolu koridorları sayesinde Türkiye, Doğu-Batı ticaretinden çok ciddi transit geçiş ücretleri, gümrük gelirleri ve lojistik hizmet payı elde edecek. Avrupa'nın enerji arz güvenliği (özellikle Hürmüz ve Rusya hatlarının krizde olduğu dönemlerde) tamamen Türkiye'nin kontrolündeki boru hatlarına bağımlı hâle gelecek. Bu durum, Ankara'nın eline hem Batı hem de Körfez dünyası karşısında çok güçlü bir diplomatik koz verecek.

Sonuç: Türkiye petrol fiyatlarındaki yükselişten etkilenmeyecek, aksine büyük kazanç elde edecek.

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