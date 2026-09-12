Yükseldikçe yükseliyor

İşte “Hayat var” denilen Beşiktaş bu… Fenerbahçe derbindeki o coşkulu, baskılı ve istekli futbolunu dün gece de

Erzurumspor önünde âdeta şova dönüştürdü.

Hem de en önemli gol silahı Vlahovic’in cezası, Rıdvan’ın ise sakatlığı sebebiyle yer almadığı maçta.

Doğrusu ışıl ışıldı Kartal. Marsilya maçı öncesi taraftarına güven ve moral aşıladı.

Emirhan Topçu’nun kafası

Beşiktaş ilk dakikalardan itibaren Erzurumspor kalesine inanılmaz bir baskı kurdu. Sağdan, soldan, ortadan, karşı karşıya pozisyonlarla abartısız şiir gibi oynadı… Şut üstüne şut atarak rakibine nefes aldırmadı.

O tempo ve baskı karşısında Ertuğrul kalesinde âdeta devleşti; Olaitan, Trossard ve Cerny’nin üç net pozisyonunda kalesini gole kapatarak Beşiktaş’ın Çorum maçındaki gibi açık ara farka gitmesine fiilen engel oldu. Ancak Emirhan Topçu kafasını kullandı, Beşiktaş da perdeyi açan golü buldu.

Trossard oynuyor, oynatıyor

Beşiktaş’ta Vlahovic’i aratmayan Trossard; kanatta, forvet arkasında hem oynadı hem oynattı hem de golünü attı. Bu oyuncudaki gelişim harika. Salih Özcan, Cerny ve Orkun Kökçü ile de uyumu mükemmeldi. Oh, biraz çabuk ve dikkatli olsa o da tabelada kendine yer bulurdu.

Sonuç olarak Vincenzo İtaliano’nun İlhan Fakılı, Kartal Kayra ve Ndidi hamlesi yerindeydi. Nitekim İlhan, skoru belirleyen golüyle alkışlandı.

Maçın adamı: Leandro Trossard

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