Tartışma/İçerik üreticisi mi seyirci mi? Sportif teklif hakları ve konsantrasyon

Eski millî voleybolcularımızdan, Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanı, TMOK Olimpik Medya Komisyonu Üyesi değerli arkadaşım İpek Özgüden Özen, sporun evrildiği nokta açısından; ABD Açık’ta ring light kullanımı ve maç sırasında yapılan çekimlerin oyuncuların konsantrasyonunu bozması, tenis dünyasında "içerik üreticisi mi, seyirci mi tartışmasını başlattı" konulu çok önemli bir paylaşımda bulundu.

İstedim ki; sportif teklif hakları, konsantrasyon ve tribünlerin sessiz ölümüyle ilgili sporun geleceği açısından çok çarpıcı bulduğum noktaları sizinle paylaşayım istedim.

Sanal hayat gerçeği yutuyor

Stadyumlar boşalıyor, ekranlar doluyor.

Spor, sanal hayata teslim mi oluyor?

Modernist cephe:

“Gençler tribüne değil, telefona bakıyor. ABD Açık 100 influencer’a akreditasyon verdi çünkü klasik seyirci eriyor. Ring light yanınca Osaka’nın maçı durdu, ama o ışıklar sayesinde milyonlar maçı izledi.

Futbolda boş stadyumlar, basketbolda ‘kamera için poz’ dönemi başladı bile. İçerik üreticisi olmazsa spor, yaşlıların nostaljisine dönüşür.

Sanal hayat gerçeği yutuyor; ya uyum sağlarız ya da kaybederiz.”

Ritüel ölürse spor da ölür

Gelenekçi cephe (Wimbledon hattı):

“Kort, saha, ring… Buralar sahne değil, mahrem alandır! Ring light’lar konsantrasyonu parçalar, Gauff ve Osaka’nın isyanı boşuna değil. Wimbledon net konuştu: Özel akreditasyon yok, ekipmanlar kapıda kalacak. Çünkü tribün ritüeli ölürse spor da ölür.

Futbolda ‘varlık gösterisi’ için gelen kalabalıklar, teniste ‘içerik avcıları’… Hepsi aynı tehlike: Oyunun ruhunu sanal gürültü boğuyor.

Seyirci kaybı sadece sayı meselesi değil; branşların kimliğini eritiyor.”

Yeni anlatıcılar influencerlar mı?

Çarpışma:

Bir yanda dijital görünürlük, diğer yanda bozulan konsantrasyon ve boşalan tribünler. Influencer’lar yeni anlatıcı mı, yoksa sporu kendi şovuna çeviren aktör mü?

Spor dünyasının influencer’larla kurduğu ilişki genişlerken Wimbledon geleneği korunmak adına sınır çizdi.

Turnuva, influencer ve içerik üreticileri için özel bir basın akreditasyonu kategorisi oluşturmayacak.

ABD Açık’ta yaşanan ve maçların durmasına kadar uzanan tartışmaların ardından All England Club’ın gelecek yıl influencer ve içerik üreticilerine yönelik ayrı bir akreditasyon kategorisi açmayacağı bildirildi.

Soru artık tüm sporlara ait:

Sanal hayat tribünü yutarken, oyun mu kalacak geriye, yoksa sadece içerik mi?

Karar, içerik üreticilerinin Wimbledon’a seyirci olarak katılmasını engellemiyor. Ancak “içerik üreticisi” statüsü, geleneksel medya kuruluşları, gazeteciler ve yayıncılara sunulan resmî basın erişiminin kapısını açmayacak.

Oyuncuların dikkatini dağıtabilecek ring light gibi ekipmanların da turnuva alanına alınmaması ve gerektiğinde girişte muhafaza altına alınması planlanıyor.

Fitili ABD ateşledi

ABD Açık, sosyal medyada daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla bu yıl yaklaşık 100 içerik üreticisine akreditasyon verdi. Bu sayı, programın başladığı 2025 yılında 54’tü. Ancak turnuva sırasında bir grubun Naomi Osaka’nın maçı devam ederken parlak ışıklar eşliğinde içerik çekmesi, hakemin oyunu durdurarak müdahale etmesine neden oldu.

Yaşananlar yıldız tenisçilerin de tepkisini çekti.

ABD Tenis Birliği, dikkat dağıtan kişilerin resmi içerik üreticisi programına dahil olmadığını açıkladı. Organizasyonların dijital görünürlük ile saha içi deneyim arasındaki dengeyi nasıl kuracağına ilişkin daha geniş bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Geleneksel seyirci kültürüyle tanınan Wimbledon’ın yaklaşımı, Grand Slam turnuvalarının içerik üreticilerine bakışındaki farkı da görünür kılıyor.

ABD Açık sosyal medya erişimini büyütmek için kapılarını creator ekonomisine açarken Wimbledon, turnuvanın yerleşik kurallarını ve oyuncuların konsantrasyonunu önceleyen daha kontrollü bir model benimsiyor.

Ancak tartışma tenisin de ötesine uzanıyor. Spor organizasyonları yeni nesil izleyicilere ulaşmak için influencer’ların erişim gücünden yararlanırken, tribünlerin yıllar içinde oluşan ritüelleri ve taraftar kültürü de içerik üretiminin yeni alışkanlıklarıyla karşı karşıya geliyor.

Spor dünyasının önündeki kritik soru: Influencerlar bu kültürün yeni anlatıcılarına mı dönüşecek, yoksa oyunun önüne geçen birer aktör olarak mı görülecek?