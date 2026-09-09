Türkiye gazetesine teşekkür ediyorum

Kıymetli Yetenekli Kalemler editörleri, Türkiye gazetesinin Yetenekli Kalemler köşesine gönderdiğim yazılara zaman zaman yer vermeniz beni hem memnun ediyor hem de yeni yazılar hazırlama hususunda teşvik ediyor. Düşüncelerimizi okuyucularla buluşturmamıza imkân sağlayan bu kıymetli köşe ve yazılarımıza gösterdiğiniz ilgi için gönülden teşekkür ederim.

Her yazının yayımlanmasında değerlendirmeden düzenlemeye, sayfa hazırlığından okuyucuya ulaştırılmasına kadar görünmeyen büyük bir emek bulunduğunun farkındayım. Başta kıymetli editörlerimiz olmak üzere, Yetenekli Kalemler köşesinde emeği geçen herkese şükranlarımı arz ederim.

Yayımlanan bir yazının tek bir okuyucuya dahi faydalı olması, bir gönle dokunması veya güzel bir düşünceye vesile olması benim için en büyük mutluluktur. Bu güzel imkânı bizlere sunduğunuz için bir kere daha teşekkür ediyorum. Cenabı Hak emeklerinizi zayi etmesin; çalışmalarınızda kolaylık ve bereket ihsan eylesin. Saygı ve hürmetlerimle.

Hüseyin Demir

Bursa Çevre Yolu sayesinde trafik rahatlıyordu

Feridun Ağabey, 35 yıldır Bursa'da oturuyorum. Ben 25 yıldır kullandığımız ''Bursa Çevre Yolu'' için 1 kere bile para ödemedim. Devletin yaptığı Bursa Çevre Yolu güzergâhındaki “Yenişehir-Çağlayan kavşakları arası 33,4 kilometrelik kısma” artık para mı ödeyeceğiz?

Bu yol hiçbir zaman paralı değildi, bu yol halkın ücretsiz yoluydu. Trafiği de rahatlatan adı üstünde “çevre yolu” olarak kullanılıyordu. Ankara yolu çok sıkışık olduğu için Bursa'da iş giriş-çıkış saatlerinde, %70-80 kesim bu yoldan trafiği rahatlatıyordu. Özelleştirme sonrası yarın bir gün şirketin biri gelip “Burası artık paralı, yoksa geçemezsin'' derse yıllardır ücretsiz olarak kullandığımız yola para mı ödeyeceğim? O yol, özelleştirilirse araçlar para ödememek için büyük oranda o yola sapmayacak böylece ana arter daha da kitlenecek, trafik çilesi katlanınca işin içinden çıkılmaz hale gelebilecektir. Çünkü her gün bu yoldan arabayla işe gidip gelen var. Bursa Çevre Yolu sayesinde trafik rahatlıyor ve trafik çok kitlenmeden sorun çözülüyordu. Saygılarımla...

Rumuz: "Okuyucu"

Gerçekten değerli insanları bilelim isterim

Feridun Ağabey, 1968 yılından beri Bolu’da yaşıyorum. Edirne, Manisa, Tokat, Artvin, Lefkoşa, Zonguldak, Ankara gibi şehirlerde eğitimci olarak çalıştım. Oralarda çalışırken Bolu’daki düzenimi, yerimi, yurdumu hiç bozmadım. Son 5 yıldır Ankara’da mesai yapıyorum. Şehir hayatı bana sevimsiz, donuk, bürokratik, kozmopolit vb. göründüğü için orada ev bile tutmadım. Hafta içi vazife biter bitmez hemen Bolu’ya dönüyorum…

Geride kalan uzun yıllar zarfında nice iş adamı, öğretmen, akademisyen, öğrenci, vatandaş ile tanıştım. Bir kişinin zekâ, kültür, beceri, vizyon, eğitim düzeyini 10-15 dakika içinde idrak edebiliyorum. Kitap, gazete, dergi, makale okumayan lümpen tipler 3-5 cümle konuştuklarında kendilerini ele verirler.

Son birkaç yıldır görgüsüz, lakayt, maganda, vatan sevgisinden yoksun insanlara tahammül edemez oldum. Bunları arayıp sormuyorum. İş yerlerine uğramıyorum. Düğünlerine, davetlerine katılmıyorum.

Öte yandan kendisini 30 yıldır tanıdığım, otomotiv sektörünün yüz akı insanlarından bir beyefendiyi ziyaret ettim. Son derece düzenli, estetik, yetkin durumdaki iş yerinde pırıl pırıl 30 kadar insan mesai yapıyor. A’dan Z’ye her taraf bir laboratuvar gibi güzel ve tertipli.

Aradan geçen on yıllara rağmen 20’li yaşlarda gibi formda görünen bu beyefendinin çalışma odası Japonlardaki gibi sade, temiz ve kullanışlı. Sonradan görme kimi tiplerin odalarındaki paçozluk yok.

Bu topraklarda akıllı, projeci, üretken, tertipli, idealist, çalışkan insanlar pek fark edilmez. Son 40 yılda Bolu’nun Sanayi Sitesindeki birçok iş yerine tamirat, parça temini vb. için defalarca gittim. Allah için düzenli, planlı, vizyoner, bilimsel esaslara riayet eden 10 esnaf bile göremedim. Bir karmaşa, bir uydur kaydır, bir yalapşap hâl hemen her yanı sarmış vaziyette. Dünya çapında başarılara imza atan otomotiv sektöründe bakım onarım servis işleri yapan bu firma sahibini imkânım olsa tüm Türkiye’ye tanıtır dürüstlüğün çalışkanlığın tertip ve düzenin rol modeli olarak çocuklara göstermek isterdim.

Ali Özdemir-Eğitimci

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