Türkistan’dan Anadolu’ya: Ahilik

Önceki gün Ankara’da çok önemli bir program vardı.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından lansmanı gerçekleştirilen "Türkistan’dan Anadolu’ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" konulu kitabın, içeriğiyle küresel belirsizliklerin arttığı günümüz dünyasında bir nevi stratejik vizyon belgesi niteliği taşıyan bir ana kaynak özelliğine sahip olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olur.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun katılımıyla düzenlenen bu anlamlı buluşma, tarihsel bir mirasa sahip çıkmanın yanı sıra Türk dünyasının gelecekteki sosyoekonomik entegrasyon sürecine rehberlik edebilecek dinamik ve iddialı bir ticaret modelinin de ilanı mahiyetindeydi.

Küresel sistemin yapısal krizlerle çalkalandığı bu dönemde, Ahi Evran’ın temellerini attığı ahilik felsefesi, modernitenin iktisadi sorunlarına ve uluslararası iş birliklerine güçlü bir yapısal alternatif sunmanın yanı sıra iş ahlakının önemine dikkat çeken güçlü bir çağrıydı hiç kuşkusuz.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ “Dünyanın öngörülemez bir döneme girdiği, bölgesel savaşların ve göç krizlerinin yaşandığı bu dönemde istikrarı sağlamanın yolu toplumsal dayanışmadan geçer. Bu toplumsal dayanışmaların arzu ettiğimiz şekilde sağlanabilmesinin adresi ise Ahi Evran ve onun evrensel ilkeleridir” dedi.

Efkan Âlâ’nın bu tespiti, makroekonomik ve siyasal istikrarın temelinde ahlaki bir dayanışma ağının bulunması gerektiğini müşahhas bir şekilde ortaya koymaktadır. Güçlü bir birey ve ahlaklı bir toplum inşa edilmeden küresel rekabette ayakta kalınamayacağını vurgulayan bu sözler hiç kuşkusuz çok önemliydi. Öyle ki Ahilik modeli aslında ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun da en kadim formülüdür.

Ahiliği tarihî bağlamından koparmadan bu köklü mirasın kurumsallaşması ve dünyaya anlatılması noktasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirilen, mukaddimesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı "Türkistan’dan Anadolu’ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" adlı kitabın lansmanına çok sayıda STK, diplomat, akademisyen ve siyasi katıldı. Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun Ahilik değerlerinin evrensel boyutuna ve standardizasyon gücüne dikkat çektiği konuşma hiç şüphesiz çok önemliydi.

“Bizler, tüketici haklarından mesleki ahlaka kadar modern toplam kalite yönetiminin temellerini asırlar önce bu topraklarda atmış bir medeniyetiz. Hedefimiz, Ahilik felsefesini somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO listelerine dâhil etmek ve bu eşsiz insan odaklı medeniyet modelini tüm dünyaya bir reçete olarak sunmaktır.”

Bu ifadeler, Ahilik geleneğinin sadece yerel bir unsur olarak kalmaması, aksine küresel ticaret ahlakına yön verebilecek bir yumuşak güç unsuru olarak konumlandırılması gerektiğini net ve güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Ahmet Yesevi’nin Türkistan’da yaktığı fikir meşalesinin Ahi Evran tarafından Anadolu’da kurumsallaştırılması, bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında somutlaşan entegrasyon çabaları için de muazzam bir zemin oluşturmuştur. Türk dünyasının entegrasyon süreci, sadece siyasi kararlarla veya enerji hatlarıyla sınırlı kalamaz, kalmamalı da. Bu birleşmenin kalıcı olması için ortak bir iş ahlakı, güven iklimi ve ticari hukuk birliği şarttır. Ahilik, tam bu noktada Türk cumhuriyetleri arasında köprü vazifesi görebilecek en güçlü ortak paydadır. Bakü’den Taşkent’e, Astana’dan Lefkoşa’ya kadar ortak bir esnaf ve ticaret ahlakının benimsenmesi, Türk devletlerinin toplamda 2 trilyon doları aşan ekonomik hacminin çok daha verimli yönetilmesini sağlayacaktır. Ticarette dürüstlük, kalitede standardizasyon ve üretici ile tüketici arasındaki adalet ilkeleri, Türk dünyasında kurulacak ortak pazarların ve serbest ticaret bölgelerinin anayasası niteliğindedir.

Binaenaleyh, Ahilik öğretilerinin modern eğitim sistemlerine entegre edilmesi, Türk devletleri arasındaki genç iş gücü hareketliliğini ve mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasını kolaylaştıracaktır. Usta-çırak ilişkisindeki ahlaki olgunlaşma süreci, dijital çağın getirdiği nitelikli iş gücü ihtiyacıyla harmanlandığında, Türk dünyası küresel pazarda sadece ham madde sağlayan değil, yüksek katma değerli ve güvenilir üretim yapan bir merkez hâline gelecektir.

Hasılı Ankara’daki bu programda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ’nın işaret ettiği toplumsal dayanışma şuuru vurgusu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun işaret ettiği evrensel kurumsallaşma hedefi aynı potada birleşerek, Ahilik öğretilerinin Türk dünyasının jeopolitik ve jeoekonomik birleşme vizyonundaki en hayati harç olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir.

Bu miras, hiç şüphesiz geleceğin 'Türk Asrı'nı inşa edecek olan en temel manevi ve iktisadi kolondur. Şimdi hedef bu hayati kolonların sayısını artırma vaktidir. Çünkü zaman, 'Türk Asrı’nın şafak söktüğünü muştuluyor.

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