Kozinoğlu’na suikast izleri

Son sözümü baştan söyleyeyim. 15 yıl sonra mezarı açılan Kaşif Kozinoğlu’nun naaşında yumuşak doku örnekleri bulundu ama, zehir ya da öldürücü kimyasal bileşimler bulunmazsa şaşırmayın. Çünkü FETÖ bir terör örgütü değil, gizli servislerin uzantısı bir casusluk şebekesidir. İşte bu yüzden Kozinoğlu’nun ölümüne başka bir gözle bakmamız gerekiyor. Çünkü bu işi planlayan ve uygulayanlar istihbaratçı kimliğiyle düşünüyor ve geride hiçbir ipucu bırakmamak için delil olabilecek kırıntıları büyük bir titizlikle yok ediyor. Soruşturma savcısı ve aynı zamanda FETÖ üyesi olan Ali İşgören ‘kalp krizi sonucu ölüm’ olarak kapattığı dosyada hayati bir hataya imza atıyor. Suikastın şifrelerini bir konuşma sırasında ağzından kaçırıyor. Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli asker Hasan Ataman Yıldırım ise o anı şöyle aktarıyor:

“Soruşturma savcısı ifademize başvurdu. Bir ara Kozinoğlu’nun Kırık Kalp Sendromu hastalığının bulunduğunu söyledi. Çok şaşırdım çünkü Kaşif Bey bu hastalığının bilinmesini istemiyordu. Bir tek bana anlatmıştı. Savcı Bey’e bu bilgiyi nereden öğrendiğini sordum. Esprili bir şekilde 'Bizi mi dinliyorsunuz' dedim. Bana 'Eşi ve kız kardeşi ile konuşmasından öğrendik' dedi. Cezaevindeki konuşmaları kayda alıyorlarmış.”

Uzmanlar, Kırık kalp Sendromu hastalığı bulunan bir kişinin zehir ya da buna benzer kimyasal ilaçlar kullanılarak öldürülmesinin yanı sıra günlük hayatta kullanılan adrenalin veya noradneralin gibi stres hormonlarını arttırıcı ilaçların dahi hastayı ciddi şekilde tehlikeye sokacağını belirtiyor. Sürekli spor yapan Kaşif Kozinoğlu gibi kişilerin ise kullanacağı alerji ilaçları, soğuk algınlığı, kalp ve solunum ilaçlarının bile doktor kontrolünde yapılması gerektiği, bunların kalp kasılması sonucu ölümcül etkiler doğurabileceğini ifade ediyor. Mezarı açılan ve doku örnekleri alınan Kozinoğlu’nun naaşının deforme olmadığı ve yumuşak doku örneklerine ulaşıldığı belirtiliyor. Bu da aslında soruşturma açısından önemli bir yer tutuyor. Naaşın deforme olmaması ve yumuşak doku örneklerine ulaşılması, suikastta zehir dışında başka kimyasalların da ortaya çıkarılması açısından önemli. Uzmanlar, Kozinoğlu’na adrenalin arttırıcı ilaçlar verilmesinin bile kalp krizi geçirme riskini arttıracağı görüşünde birleşiyor.

Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım’ın iddiaları bunlarla sınırlı değil. Olaydan hemen sonra FETÖ himayesinde yayın yapan Samanyolu TV’de bir görüntü izlediğini, Kozinoğlu’nun ambulansa bindirileceği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalp masajı yapıldığını ve “Kelime-i şehadet getir” diyerek telkinde bulunulduğunu söylüyor. Uzmanlar, Kırık Kalp Sendromu bulunan bir kişiye yapılan kalp masajının öldürücü olma ihtimalinin ise yüksek olduğunu belirtiyor.

SAVCI O HIRSIZIN PEŞİNDE

Garip tesadüfler bunlarla da sınırlı değil. Kozinoğlu’nun ölümünün ardından Adli Tıp Kurumu’na doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra kurumda ilginç bir hırsızlık olayı yaşanıyor. Şüpheli, Ankara’da cezaevinden firar eden ve hırsızlık suçundan 25 kaydı bulunan Gürsoy Erinci adlı kişi. Firar eder etmez soluğu Adli Tıp’ta alıyor. Kaşif Kozinoğlu’nun kan, saç ve yumuşak doku örneklerinin incelenmek üzere getirildiği Kimya İhtisas Dairesi’ne giren hırsız, önce bölüm başkanının odasına ardından laboratuvara geçerek çalışanların cüzdan ve kredi kartlarını çalıyor. Adli Tıp Kurumu’na damacana suyu temin eden bir firmada çalışan hırsızın, “Su sebili getireceğim” diyerek duvarda ölçüm yaptığı, çalışanları “Silikon kullanacağım kokudan rahatsız olursunuz” bahanesiyle dışarıya çıkarttığı belirtiliyor. Cihan A. adına sahte kimlik düzenlemiş olan Gürsoy Erinci yakalandı ancak olay adi bir hırsızlık gibi gösterilerek dosya kapatıldı. 15 yıl önce yaşanan şüpheli olayla ilgili dokuların değiştirildiği veya yok edildiğine dair herhangi bir soruşturma yapılmadı. Kameralar ve güvenlik ordusu tarafından korunan Adli Tıp Kurumu’na elini kolunu sallayarak giren sabıkalı hırsızın o dönem irtibatlı olduğu kişiler ve banka hareketleri ise 15 yıl sonra yeniden açılan dosya kapsamında ilk kez mercek altına alındı.