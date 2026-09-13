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Konyaspor çok daha motive olmuştu!

Ömer Faruk Ünal
Ömer Faruk Ünal [email protected]
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Türkiye Gazetesi
Konyaspor çok daha motive olmuştu!
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Maç; zorluk, baskı ve stres bakımından Konyaspor için çok daha kritikti.

Teknik ekip olsun, yönetim olsun; kredileri çok azdı! Onca transfere rağmen...

Trabzonspor’da da Hüseyin Çimşir biliyordu ki; bu maçı kaybetmesi hâlinde göreve devam etme şansının yüzde 50 azalacağını...

Bu tablo; maçın zorluk derecesini iki taraf için de artırmıştı.

Genç hakem de maçı kontrolünde tutmakta zorlandı.

G.Birliği maçı ölçü değilmiş!

Onana’nın çıkardığı Deniz Türüç’ün şutları dâhil üç net pozisyon var. Direkten dönen top vardı.

Deniz Türüç’ün yıldızlaştığı maçta, sol bek Mustafa çok aksadı. Bu arada Cabral da yedekti. Haksızlık! Girdikten sonra hücum gücü arttı.

Gençlerbirliği maçından eser yoktu ilk 45 dakika!

Trabzonspor’un isabetli şutu yoktu ama topa yüzde 71 sahipti.

Hüseyin Çimşir’in planları ve düşüncesi tutmadı!

Çünkü iç saha Gençlerbirliği ile Konyaspor deplasmanı aynı kefeye koyulacak maçlar değildi.

Gluda Dju ile çift santrfora dönüldü; çok değişen bir şey olmadı.

Üretkenlik yine yoktu!

İsim isim oyuncu notlarım!

BAHADIR GÜNGÖRDÜ: Verilen şansı iyi kullandı. Özellikle son dakikalarda net pozisyonlar çıkardı.
DENİZ TÜRÜÇ: Konyaspor’un itici gücü oldu.
ONANA: Her hafta ona çok iş düşüyor. Konya’da da kritik kurtarışları oldu.
FABİNHO: Forvetlerden, kanatlardan daha çok rakip kaleyi tehdit etti.
MUÇİ: Sıfır katkı verdi!
ONUACHU: Varlığı ile yokluğu belli değildi.

Maçın adamı: Deniz Türüç

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