Puslu hava dağıldı!

Kimse, “Fatih Tekke gitti, Hüseyin Çimşir geldi, her şey değişti!” diyemez.

Ama şu denebilir: Oyuncular daha rahattı. Üzerlerine farklı bir hava ve güven gelmişti.

1) Trabzonspor’un golü erken, hele de Onuachu ile bulmuş olması psikolojik bir avantaj oldu.

2) Onuachu’nun da kazanılan penaltıyı Salah’a ikram etmesi takım adına birlik ve beraberlik mesajı oldu.

ARAL: Bir asist, bir topunun direkten dönmesi. Sahadaki mücadelesi, enerjisi, hele istatistikleri etkileyici.

ONANA: Alınan skor çok net olsa da kaleciye bu kadar iş düşmesi not edilmeli.

Gençler’in savunması çökmüş!

Gençlerbirliği’nin dün akşam savunması çok sıkıntılıydı; Zuzek gitmiş, sol beke de Fıratcan konulmuştu.

Yenilen ilk iki golde stoper ve bekin (penaltıda) ciddi acemiliği vardı.

Ancak G.Birliği ilk yarıda 3-0 geriye düşmüş olsa da pozisyonlar buldu.

Metin Diyadin adına skor her ne kadar ezici olsa da takımı rakip kaleye gitmeyi ve pozisyona girmeyi biliyor.

Maçın adamı: Aral Şimşir

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