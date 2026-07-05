NATO 3.0: Ankara masanın ev sahibi mi, yoksa mimarı mı?

Küresel jeopolitiğin fay hatları büyük bir hızla yeniden şekillenirken, 7-8 Temmuz’da Beştepe’de gerçekleşecek NATO Zirvesi, rutin taahhütlerin yinelendiği bir toplantının çok ötesinde. İttifak'ın 75 yılı aşan tarihine baktığımızda, geçirdiği güncellemelerin dünya düzenine nasıl ayna tuttuğunu çok net bir şekilde görüyoruz.

Soğuk Savaş’ın gergin günlerinde kurulan NATO 1.0, Sovyet tehdidini çevrelemeye odaklı klasik bir askerî pakt idi. Duvar yıkıldıktan sonra, Balkanlardan Afganistan’a uzanan kriz yönetimi ve küresel terörle mücadele konseptiyle NATO 2.0 sahneye çıktı. Şimdi ise Ankara’da toplanacak bu kritik zirve, yepyeni bir paradigmayı, NATO 3.0’ı resmîleştirmeye hazırlanıyor. Bu yeni evre, klasik sınır savunmasına ve Rusya tehdidine bir dönüş içeriyor.

Bu yeni 3.0 güncellemesinin arkasında Batılı başkentler için rahatsız edici bir gerçek var..! Washington'un elindeki kaynaklar, aynı anda Avrupa’da Rusya’yı ve Hint-Pasifik’te Çin’i dengelemeye yetmiyor. Haziran 2026 tarihli CSIS raporu bu durumu keskin bir tespitle dile getirmiş: Avrupa ve Hint-Pasifik güvenliği artık ayrılamaz iki cephedir. Zira Rusya’yı caydıramayan bir Batı'nın, Çin'i dengelemesi rasyonel bir beklenti değildir. Bunun stratejik sonucu, güvenlik inisiyatifinin Türkiye’ye geçmesidir. ABD, ana donanma gücünü sessizce ama kararlı bir biçimde Çin’e kaydırırken, Avrupa'yı Rusya karşısında ilk müdahale eden konumuna itiyor. Ancak Avrupa, bu güvenlik yükünü taşıyabilecek hem siyasi iradeye hem de yeterli savunma sanayisine sahip değil. Mühimmat üretimindeki kronik yetersizlikler, orduların küçülmüş yapısı ve kıta içi bitmek bilmeyen siyasi krizler, Avrupa'nın stratejik otonomi hayallerini rafa kaldırıyor.

İşte tam da bu kapasite açığı, Türkiye'nin masadaki ağırlığını Avrupa'nın güvenliği için bir zorunluluk hâline getiriyor.

Tabloyu öngörülemez kılan, Çin-Rusya ekseninde derinleşen yarı ittifak ilişkisi. Çin artık Rusya’ya sadece teknoloji satmıyor. Ukrayna sahasında iki dev arasında kanlı bir askerî öğrenme süreci işliyor. Rusya, İHA savaşlarında edindiği tecrübeyi Pekin'e aktarırken; Çin devasa sanayi kapasitesini Moskova’nın hizmetine sunuyor. Bu durum, Çin’i NATO için ticari bir rakip olmaktan çıkarıp doğrudan bir güvenlik tehdidine dönüştürüyor.

Peki, Türkiye bu küresel denklemin neresinde duruyor?

Cevap, etkisiz güney kanadı klişesinin çok ötesinde... Çin’in küresel tedarik zincirlerindeki boğucu rolü başlı başına bir hibrit tehdit üretiyor. Tam da bu noktada, Ankara’nın elindeki üç büyük kart, yeni NATO mimarisi içinde paha biçilmez bir değer kazanıyor.

Birincisi, Zengezur Koridoru. Küresel ticarette Hürmüz Boğazı gibi geleneksel dar boğazların ve deniz yollarının artan jeopolitik riskleri (İran gerilimleri, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları) göz önüne alındığında; Zengezur, Rusya’nın kuzey lojistik tekeline ve Çin’in Kuşak-Yol projesindeki baskınlığına karşı Batı’nın umutla aradığı güvenli Orta Koridor alternatifidir.

İkincisi, Kritik Mineraller ve Enerji Merkezi vizyonu. Karadeniz gazı ve Hazar kaynaklarının Batı'ya ulaştırılmasının yanında, nadir toprak elementlerinde Çin’in kurduğu tekelin kırılması İttifak'ın teknolojik bekası için hayati bir eşiktir. Türkiye'nin enerji diplomasisi ve maden stratejisi, Batı'nın bu darboğazdan çıkış biletini elinde tutuyor.

Üçüncüsü, Terörsüz Türkiye doktrini. Bu doktrin sadece iç asayiş meselesi değildir. Sınırlarındaki asimetrik tehditten arınan bir Türkiye; askerî ve ekonomik enerjisini doğrudan Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya’daki büyük satranç tahtasına yönlendirme kapasitesine ulaşıyor.

Bu üç madde Ankara’ya muazzam bir kuvvet çarpanı verirken, sürtüşme riskini de taşıyor. Rusya cephesinde, Montrö'nün tavizsiz uygulanması ve Akkuyu bağlarının korunması, dış politikadaki bölümlendirme stratejisinin sigortası niteliğinde...

Ancak NATO’nun Karadeniz’de askerî varlık arayışına girmesi, Türkiye’nin oyun kurucu rolüyle Rusya’nın arka bahçe refleksini çarpıştırabilir.

Çin cephesinde ise NATO 3.0’ın yapay zekâ ve liman işletmeciliğinde talep ettiği risksizlik politikası; Türkiye’nin Çinli teknoloji devleriyle kurduğu yatırım ilişkisini baskı altına alabilir.

Sonuç olarak, 7-8 Temmuz’da Beştepe Zirvesi tamamlandığında asıl değerlendirilecek olan, yayımlanacak sonuç bildirgesi değil; Türkiye’nin NATO içindeki yeni stratejik konumu olacaktır. Zirveyi NATO akreditasyonuyla Beştepe’den yakından takip edecek bir gazeteci olarak söyleyebilirim ki, gerçek mesaj satır aralarında saklı olacaktır. Eğer Zengezur Koridoru İttifak’ın stratejik lojistik vizyonunun bir parçası olarak öne çıkarsa, enerji güvenliğinde Türkiye’nin merkez rolü teyit edilirse ve “Terörsüz Türkiye” doktrini bölgesel istikrarın temel unsurlarından biri olarak karşılık bulursa; Beştepe Zirvesi, Türkiye’nin yalnızca NATO’ya ev sahipliği yaptığı bir toplantı değil, Ankara’nın yeni güvenlik mimarisine yön veren başkentlerden biri olarak tescillendiği tarihî bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçecektir.

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