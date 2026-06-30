Teksas’tan Ankara’ya: NATO’nun endüstriyel yeniden doğuşu

NATO’nun geleceği artık parlamento koridorlarındaki gri diplomasi dilinde değil, savunma sanayiinin gerçek üretim merkezlerinde yazılıyor. Türkiye, ittifaka bir pazar yeri olmaktan öte, stratejik bir üretim masası kurmayı teklif ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın dün Dolmabahçe’de işaret ettiği Teksas-Ankara hattı; sadece bir coğrafi koordinat değil, ittifakın operasyonel etkinliğini yeniden tanımlayan endüstriyel bir meydan okuma.

“Teksas’tan Ankara’ya uzanan bir güvenlik ve savunma ağı” ifadesi bu açıdan yalnızca coğrafi bir metafor değil; NATO’nun mevcut mimarisindeki yapısal boşluklara ve Türkiye’nin bu yapıyı yeniden tanımlama iddiasına işaret eden stratejik bir projeksiyon niteliğinde.

Bu koordinat çizgisini doğru tahlil edebilmek için meseleyi doğrudan merkezinden ele almak gerekir. Zira tartışmanın düğümlendiği yer tam da burası...

Neden Teksas?

Neden Washington, Brüksel veya Pentagon değil? Cevap aslında oldukça yalın bir endüstriyel gerçeklikte gizli. Teksas, Amerikan bürokrasisinin ve Kongre koridorlarının gri diplomasi dili değil; Lockheed Martin, Raytheon, Bell Helicopter ve yüzlerce alt tedarikçinin temsil ettiği savunma sanayiinin gerçek merkezidir. Teksas, F-16’ların ve modern savunma sistemlerinin ana vatanıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın stratejik bir tercih olarak bu coğrafi ismi seçmesi, NATO’ya siyasi değil, bilhassa endüstriyel bir dille hitap etme teklifi niteliğinde. Türkiye, ittifaka bir diplomatik pazar yeri değil, bir stratejik üretim masası kurmayı teklif ediyor.

İttifakın gelecekteki gücü parlamento binalarındaki tartışmalardan değil, fabrika tezgâhlarından çıkacaktır.

Ankara’nın bu yeni güvenlik mimarisindeki yerini ve stratejik kapasitesini kavrayanlar için bu mesaj, açık bir iş birliği çağrısıdır. Henüz bunun farkına varamayanlar ise 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin ortaya koyacağı vizyonu ve somut rolünü bizzat görecektir.

Peki, Türkiye bu masada elini ne kadar güçlü tutuyor?

Sayıları, misyon katkılarını veya 1800 kilometreyi aşan kara sınırındaki gerçek zamanlı tehdit yönetimi becerisini tek tek sıralamak, Türkiye’nin NATO içindeki ağırlığını anlatmaya yetmeyecektir.

Asıl mesele, Türkiye’nin sahip olduğu hibrit denge kapasitesi. Türkiye; hem Doğu hem Batı ile eş zamanlı konuşabilen, hem Moskova’nın hem Kiev’in ajandasını aynı anda okuyabilen, hem Körfez ile hem Tahran ile kanalları açık tutabilen dünyadaki tek NATO üyesi.

İttifak içinde bu karmaşık kombinasyona sahip ikinci bir ülke yok!..

Türkiye’nin sahip olduğu bu stratejik kapasiteyi dışlamak, gerçekte Ankara’yı değil, NATO’nun kendi operasyonel etkinliğini zayıflatmakta. Böylesi bir tercih, ittifakın ortak güvenlik çıkarlarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmaz. Kısacası, Türkiye’yi denklemin dışında tutmaya çalışmak, NATO’nun kendi ayağına kurşun sıkması anlamına gelir.

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın çizdiği çerçeve sadece NATO’nun iç işleyişiyle sınırlı kalmadı; Filistin meselesinden Rusya-Ukrayna savaşına, İran-ABD hattındaki kırılgan ateşkeslerden Lübnan’a kadar uzanan bir coğrafyayı birbirini izleyen bir mantıkla ele alması, bir tesadüf değil, bütüncül bir dünya vizyonudur.

Ankara Zirvesi, küresel düzenin yeniden kurgulandığı bir belirsizlik döneminde ittifakın stratejik pusulasını belirleyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesini Orta Doğu’daki tüm gerilimlerin merkezine yerleştirmesi, yalnızca vicdani bir duruşun değil, aynı zamanda sağlam bir jeopolitik okumanın ifadesidir. Zira işgal ve adaletsizlik sona ermedikçe, ilan edilen her ateşkes kalıcı barışın değil, bir sonraki çatışmanın geçici molasına dönüşmektedir. Bu nedenle 7-8 Temmuz’da Ankara yalnızca NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapan bir başkent olmayacak; güvenlik, diplomasi ve bölgesel istikrar arayışlarının kesiştiği yeni küresel denklemin çözüm merkezlerinden biri olarak öne çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Belirsizlik döneminin tam ortasındayız” ifadesi, bir kötümserlik değil, mevcut uluslararası sistemin isabetli bir teşhisidir. Eski dengelerin çözüldüğü, yenilerinin ise henüz şekillenmediği bu dönemde istikrar üretebilen ülkelerin stratejik değeri artmaktadır. Türkiye de tam bu noktada; Ukrayna’ya barış köprüsü kurarken Körfez’de dengeci kalmak, Gazze’de adalet ararken Moskova ile diyalog kanallarını açık tutmak, Batı ittifakının vazgeçilmez bir parçası iken ulusal çıkarlarından taviz vermemek... Bugün ihtiyaç duyulan da tam olarak bu stratejik derinliktir.

AB’nin savunma girişimlerinde Türkiye’yi dışlaması, sadece bir hukuksuzluk değil, aynı zamanda operasyonel bir körlük. NATO’nun güneydoğu kanadını fiilen koruyan bir üyeyi, Avrupa savunma şemsiyesinin dışına itmek, şemsiyenin en sağlam direğini yerinden sökmektir. Erdoğan’ın hükûmetlere değil de doğrudan parlamenterlere seslenmesi, tarihsel bir sorumluluk çağrısıdır. Hükûmetlerin kısa vadeli çıkar hesaplarına kilitlendiği noktalarda, parlamentoların uzun vadeli stratejik aklı devreye sokma şansı her zaman vardır.

Ankara Zirvesi’nden beklentimiz artık çok net!

Millî güvenlik hassasiyetlerine saygı duyan, dayanışmayı soyut bir kavram olmaktan çıkarıp somut iş birliğine evrilten, savunma sanayii ortaklığını uygulama zeminine taşıyan bir sonuç.

Türkiye, bu zirvede yalnızca ev sahibi değil; gündemi belirleyen bir irade konumunda. Çünkü ev sahipliği, sadece kapıları açmak değil, aynı zamanda yönü işaret edebilme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor.

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın işaret ettiği Teksas’tan Ankara’ya uzanan çizgi, artık coğrafi bir hat olmaktan çıkmış; ittifakı daha güçlü, daha gerçekçi ve daha adil bir zeminde yeniden kurmaya yönelik stratejik bir davete dönüşmüştür.

Ankara’da konuşulacak olan artık sadece NATO’nun bugünü değil, güvenlik mimarisinin geleceğidir.

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