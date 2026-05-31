Kabul, bayramda biraz fazla kaçırmış olabiliriz. Aman canım senede iki kere yani de… Yaz geldi diye, herkes zayıflama derdinde. Çarşaf çarşaf sihirli reçeteler yayınlanıyor, millet ölümüne diyet yapıyor. Otuz kupona yağ aldırma, çekme, toparlama ameliyatı veremesek de yardımcı olalım istedik. Yemedik içmedik, gittik sorduk; ne zaman diyete başlamalı? Ünlü diyetisyen Zarife Tüysıklet de tehlike sinyallerini sizler için sıraladı:

-İki günde bir fermuar patlatıyorsanız. "Ay zaten pantolon/etek eskiydi, yeni yıkandığından daralmıştı, şöyle gerineyim derken yırtıldı” gibi bahanelere sarılıyorsanız...

-Çorap giyerken yorulduğunuzu hissediyor, ayakkabı bağlarken 'tısss'lıyorsanız...

-Kafa aşağı doğru çevrildiğinde, ayak parmakları ile gözler arasında duran bir göbeğin var olduğunu fark ediyorsanız...

-Oturduğun plastik sandalyeyle birlikte ayağa kalkabiliyorsanız...

-Uzun süre sizi görmemiş biri, karşılaştığınızda "senin dişin mi şiş?" diye sorduysa...

-Her daim etli butlu çocuk seven yaşlılar "maşallah, nasıl güzel olmuşsun, kan gelmiş yüzüne" diyorsa...

-Kendi ekseniniz etrafında dönmeniz beş saniyeden fazla sürüyorsa...

-Çevrenizdekiler "ama senin yüzün güzel" demeye başladıysa...

-Sürekli olarak kullandığınız klavyede bir tuşa bastığınızda iki farklı karakter çıkıyorsa...

-Eskiden belin etrafında fır fır dönen etek, bir milimetre bile kıpırdamıyorsa...

-Gerek kıyafetlerin içine sığmak, gerek içine sığacak bir kıyafet bulmak için ekstra enerji harcanıyorsa...

-Her türlü finansal harcamayı 'Kebap kuru'na dönüştürüyorsanız...

-Sizden daha zayıf tanıdıklarınıza "ne bu böyle bir deri bir kemik kalmışsın" deyip, zorla önünüzdeki bol yağlı yemekten yedirme çabaları içine giriyorsanız...

-Eski bir kıyafete girmeye çalışırken can vereceğinizi zannediyorsanız...

-"Göbek değil o Türk kası, kaslara zarar gelmesin diye üzerlerini yağ kaplattım, benim kemiklerim iri" gibisinden çırpınışlar sergiliyorsanız...

-Vücudunuzun sığabileceği bir yerden geçerken kollarınızla bacaklarınız geçip kalçanız takılı kalıyorsa... evet... Standart kilonuzdan sapmışsınızdır! Elinizdekini derhâl bırakın ve diyete başlayın…

Başlayın ki; sizin yemediklerinizi de ben yiyeyim… Sağlık mühim tabii… ve fakat hayat mottom; ne kadar çok kilo alırsam o kadar çok benden olur. Bundan büyük nimet mi olur? İmza: Bir dombili…



Ninem diyor ki; Ağzını tut şişman olma, dilini tut pişman olma.

