Getir Büyük...

Hükûmet yatırım ortamını güçlendirmek için çok önemli kararları hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışı iştiraklerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapıldı. İştirak kazançlarında (bir şirketin başka bir şirkete ortak olmasıyla elde edilen kazançlarda) istisna için gereken %50 ortaklık şartı %20’ye düşürüldü. Yurt dışı iştirak kazançlarında uygulanan %50 vergi istisnası %80’e çıkarıldı. Ama bu avantajdan yararlanmak için kazancın Türkiye’ye getirilmesi şartı korundu. Bu değişiklikler, özellikle uluslararası faaliyet gösteren şirketler için ciddi bir vergi avantajı anlamına geliyor. En dikkat çekici adımlardan biri, hizmet ihracatına yönelik vergi teşvikleri. Yeni düzenlemeye göre: Daha önce %80 olan vergi indirimi %100’e çıkarıldı. Yurt dışı kazançların Türkiye’ye getirilmesi durumunda vergi yükü büyük ölçüde kaldırıldı. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası sermaye için daha cazip bir merkez hâline getirilmesini amaçlıyor.

Hükûmetin yeni adımı İstanbul Finans Merkezi’ni daha avantajlı hâle getirmek. Finans merkezi “vergiden arındırılmış bölgeye” dönüştürülüyor. Yabancı yatırımcılar için uzun vadeli vergi muafiyetleri getiriliyor. Yeni teşvik paketine göre son 3 yılda Türkiye’de vergi mükellefi olmayan yurt dışında yaşayan yatırımcılar Türkiye’ye geldiklerinde: 20 yıl boyunca yurt dışı gelirlerinden vergi ödemeyecek. Ayrıca yurt dışındaki para, altın ve menkul kıymetler vergisiz ve sorgusuz şekilde Türkiye’ye getirilebilecek. Amaç kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve Türkiye'deki banka/aracı kurumlara sermaye girişi sağlanması. Varlık barışından ne kadar para geleceği önemli değildir. Türkiye’nin yurt dışındaki resmî varlıkları: Yaklaşık 378 milyar dolar seviyesinde. Bunun içinde Merkez Bankası rezervleri, şirket yatırımları, banka varlıkları var. Ama bu kayıtlı ve şeffaf para. Türklerin yurt dışındaki şirket yatırımları: Yaklaşık 60 milyar dolar. Bu da yine kayıtlı. Asıl hedef, kayıtlı olmayan ve 100-150 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen para bloku. Sık sık gündeme gelir, "Türkiye’den yurt dışına 500 milyar dolar kaçırıldı. İsviçre bankalarında iş dünyasının 200 milyar doları var" diye. Bu rakamlar tamamen kulaktan duyma, sağlam kaynağa dayanmamaktadır.

Net tablo, toplam yurt dışı varlık 350-380 milyar dolar... Şirket yatırımları 60 milyar dolar. Kayıt dışı offshore 100 milyar dolar. Gerçek rakamı kimse bilemez...

Ne kadar para yurda gelirse o kadar kazançlı çıkarız. Ama bu gelen servetin uyuşturucu ve kaçak silahlardan elde edilen kara para olmaması gerekiyor. Bu yüzden çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Varlık barışı gizli parayı sisteme çekmek için yapılır...

Peki bu paralar Türkiye neden gelecek? Küresel enerji şoku dolayısıyla dünya ülkeleri yüksek enflasyon, yüksek faiz girdabına girdi. Ekonomik dengeleri bozuldu. Ticaretleri ağır darbe yedi. Türkiye hem doğalgaz, hem petrol üretimindeki artışla hem topraklarından geçen boru hatları vasıtasıyla büyük avantaj sahibi... Güçlü hükûmeti var. Nüfusunun yarısı 30 yaşının altında. Tam tüketim toplumu. Yatırım ortamı vergi kolaylığı ve ucuz maliyet açısından çok uygun. Parayı getiren hem aklanacak, hem vatana hizmet edecek, hem de büyük kazanç elde edecek...

