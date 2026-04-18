İran’dan jest

Amerika ile İran arasında diplomatik temasların yeniden hız kazandığı sadece Trump tarafından dile getiriliyor. ABD Başkanı İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirterek "Bunu çok net ve güçlü bir biçimde kabul ettiler. Bize zenginleştirilmiş uranyumu geri vermeyi kabul ettiler. İran’la birçok konuda anlaşma sağladık ve bence çok olumlu gelişmeler olacak" dedi. Ardından anlaşma olmaması hâlinde çatışmaların tekrardan başlayacağı tehdidini savurdu... Lübnan'da sağlanan ateşkesin Hizbullah'ı da kapsayacağını söyledi. Son dakikada İran Hürmüz’ü ticari gemilere açtı. Küresel borsalar yükseldi, petrol düştü.

TÜFE’DEKİ DÜŞÜŞ NİYE SINIRLANDI?

Orta Doğu'daki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik iyimserliğin risk iştahını artırmasına karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla hisse senedi piyasasında karışık bir seyir hâkim. Baz senaryoda Brent petrolün yılın geri kalanında ortalama 80 dolar seviyesinde olacağı varsayılıyor. Bu çerçevede: TÜFE yaz aylarına kadar %30’un üzerinde kalabilir, yıl sonunda %29 seviyesinde gerçekleşebilir. Faiz indirim süreci eylül ekim dönemine kalabilir. Yıl sonu tahmini %34,5-35 aralığında ancak rezerv gelişmelerine bağlı olarak 150-300 baz puanlık ek faiz artışı ihtimali de var. BİST 100 endeksi yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 19, TL bazında yüzde 24 prim yaptı. Bu aşamada savunma, petrol-gaz, kimya, enerji sektörleri güçlü, bankalar karışık performans sergiledi. Emtia ve enerji pozisyonlarını koruyun...

YABANCI DÖNDÜ, REZERVLER GÜLDÜ

ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş dolayısıyla baskı gören Türkiye’nin döviz rezerv varlıklarında toparlanma yaşanıyor. 10 Nisan haftasında brüt rezervler 9,3 milyar dolar artışla 170,9 milyar dolara, Net rezervler de 10 milyar dolarlık artışla 55,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Swap hariç net rezervler de savaş sonrası dönemde ilk kez 12 milyar dolar artışla yeniden 30 milyar doların üzerine çıktı. Şirketler geçen hafta 1 milyar dolar tutarında döviz sattı, bireysel yatırımcılar 25 milyon dolarlık alım yaptı. Bir önceki hafta döviz mevduatları 2,8 milyar dolar artmıştı. Ateşkes görüşmeleri tüzel kişileri rahatlattı… Yabancı yatırımcı geri döndü. Geçen hafta 430 milyon dolarlık hisse ile 30 milyon dolarlık tahvil ile toplam 460 milyon dolarlık alım gerçekleştirdiler. Bir önceki hafta 2 milyar 178 milyon dolarlık hisse, 677 milyon dolarlık tahvil ile birlikte 2,8 milyar dolarlık toplam satmışlardı... Yabancıların pozisyon arttırmasında 5 yıllık risk priminin 230 düzeyine gerilemesi ile oluşan güven ortamı etkili oldu.

Orta Doğu'da savaşta ateşkes süreci devam ederken, İran tarafından Hürmüz ile ilgili küresel kamuoyunu rahatlatan bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere açık olduğunu belirtti.

Söz konusu durumun Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda olduğu vurgulandı.

Arakçi'nin paylaşımının ardından ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a teşekkür etti. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açtığını söylediğini belirtti.

Trump ayrı bir açıklamada Hürmüz'deki ABD ablukasının da tam olarak devam edeceğini söyledi. Altının onsu 4.900 dolar. 24 ayar külçenin gramı ise 7 bin lira oldu. Altında yükseliş devam edecek…

