Her çalışan ömrünü bir istikbal hayaliyle dokur. İş hayatının zirvesinde mukaddes bir mola vardır: Emeklilik… İşte o gün gelen kıdem tazminatı, yılların yorgunluğunu silen en büyük toplu ödemedir…

Bugünlerde hem düşük hem yüksek gelirli çalışanların gözü, kulağı önümüzde ay yasa gereği yapılacak artışlarda. Herkes tek bir sorunun cevabını arıyor: Temmuzda kıdem tazminatı ne kadar artacak?

Zira “Ak akçe kara gün içindir” der atalarımız. Yıllarca dökülen alın terinin karşılığı olan bu tazminat, işçinin en güvenli limanıdır.

KANUNİ SINIR: TAVANIN ŞİFRELERİ

İş Kanunu açık ve nettir. Bir işçinin yıllık kıdem tazminatı, en yüksek devlet memurunun yıllık emeklilik ikramiyesini geçemez. Geçmiş dönemlerde bu sınırı aşmak hapis ve para cezası demekti.

2003 yılında yürürlüğe giren yeni kanunla bu cezalar tarihe karıştı. Ancak Yargıtay içtihatları son derece katıdır. Ocak ve temmuz aylarında güncellenen memur maaş katsayılarına göre belirlenen bu tavan delinemez. Asgari ücretle çalışanların tazminatı ise doğrudan asgari ücret artış oranına göbekten bağlıdır.

MEVCUT DURUM: BUGÜNÜN MATEMATİĞİ

Hâlen yürürlükte olan kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi baz alınarak hesaplanıyor. Şu anki resmî tablo tam olarak şöyledir:

Kıdem Tazminatı Tavan Hesaplama Tablosu (Ocak-Haziran 2026)

Alın terinin geleceği: Temmuz, kıdemde dönüm noktası!

Bugün, yani 01 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında tavan 64.948,77 TL olarak uygulanıyor. Bir önceki dönemde bu rakam 53.919,68 TL idi. İşte bu çizgi, 01 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden çizilecek.

ENFLASYON RÜZGÂRI VE YENİ TAHMİNLER

Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı memur maaş zammıyla birlikte artacak. Bu hesapta toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı başroldedir.

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz beş bileşen yeni katsayılara göre baştan yazılacak. Ocak-Nisan dönemindeki 4 aylık kümülatif enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme ilavesiyle şimdiden %10,51'lik bir artış cepte.

Merkez Bankası enflasyon hedeflerini maalesef yukarı yönlü revize etti. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre mayıs beklentisi %1,89, haziran beklentisi ise %1,52'dir. Bu veriler ışığında temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında %18,58 oranında bir artış ihtimali ufukta görünüyor.

TÜİK daha ihtiyatlı davranıp sonraki iki ay için %1,50'şer oran açıklasa bile kümülatif güncelleme %18,10'u buluyor. Neticede, Temmuz 2026 memur maaş zammının %7'lik toplu sözleşme payıyla birlikte ortalama %14 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

KİM NE KAZANACAK?

Beklenen %14'lük artış ihtimali gerçekleşirse ne olacak? Hâlen 64.948,77 TL olan kıdem tazminatı tavanı tam 74.042 TL seviyesine fırlayacak. Bu da yüksek gelirli bir çalışan için çalışılan her yıl adına fazladan yaklaşık 9.095 TL demektir.

Çarpıcı Bir Örnek: Brüt maaşı 118.000 TL olan bir çalışan, haziran bitmeden emekli olursa her yıl için en fazla 64.948 TL alabilir.

Brüt maaşı 118.000 TL olan bir çalışan, haziran bitmeden emekli olursa her yıl için en fazla 64.948 TL alabilir. Temmuz Artışı: Aynı çalışan temmuz ayında veya sonrasında (31.12.2026 gününe kadar) emeklilik dilekçesini verirse, her yıl için tahmini 74.042 TL alacak.

Aynı çalışan temmuz ayında veya sonrasında (31.12.2026 gününe kadar) emeklilik dilekçesini verirse, her yıl için tahmini 74.042 TL alacak. Kazanç: 20 yıl kıdemi olan bir işçinin cebine fazladan tam 181.900 TL ilave tazminat girecek.

“Acele işe şeytan karışır.” Mecburiyet yoksa temmuzdan önce verilecek fevri bir emeklilik kararı, her yıl için büyük bir kayıp doğurur.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN DURUMU

Peki, tavanın altında maaş alanlar ya da asgari ücretliler ne olacak? Onlar için panik yapacak bir durum yok. Asgari ücretliler için kıdem tazminatı 31 Aralık 2026 tarihine kadar 33.030 TL üzerinden hesaplanmaya devam edecek. Dolayısıyla, tavanın altında brüt maaşı olanlar için temmuz ayında erken ya da geç ayrılmak mali bir kayıp oluşturmuyor…

HASILIKELAM: Kıdem tazminatında da zamanlama son derece önemlidir. Doğru zamanda atılmayan adım, yılların emeğini eritir. Stratejini doğru kur, temmuz rüzgârını arkana al!

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"Gönlü mamur olan cihanı besler; kalbi harap olan her bağı keser."

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