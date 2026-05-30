Yıkıcılara prim yok!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin; genel başkan seçiminde menfaat karşılığı oy kullandıkları gerekçesiyle CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38’inci olağan kurultayını "yok" hükmünde sayarak "mutlak butlan" kararı vermesi üzerine Özgür Özel’in genel başkanlığı iptal edildi, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevine döndü...

Türkiye’nin kurucu ve ana muhalefet partisi “Özelciler” “Kemalciler” olarak ikiye bölündü. 21 Mayıs Perşembe günü piyasaların kapanmasına yakın açıklanan karar, Borsa İstanbul’u yüzde 6 düşürdü, döviz cephesinde talep yoğunluğuna yol açtı. 22 Mayıs’ta varlık fonunun hisse senetlerinde alıcı pozisyonuna geçmesi endeksin yüzde 4 prim yapmasını sağladı. Merkez Bankası da piyasaya 7 milyar dolarlık müdahalede bulunarak kurlardaki aşırı yükselişi önledi. Buna rağmen bankanın kasasında 160 milyar doları var. Özetle siyasi kriz 1 günde çözüldü...

Türkiye’de muhalefetin parçalanması; güçlü siyasi alternatif algısının zayıflamasına yol açarak piyasalardaki belirsizliği ve risk primini arttırır, yabancıların pozisyon açmalarını engeller, sermaye çıkışı yaşanır, yapısal reformlar engellenir, ekonomik güven endeksinin düşmesini sağlar, deniyor... Peki gerçekten durum nasıl? Rakamlar bize ne söylüyor?..

Bir defa mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından Türkiye’nin yurt dışından borçlandıkları tahvillerin ödenmemesine karşı oluşan 5 yıllık risk primi 250 ile son derece düşük kaldı. Bu prim 19 Mart 2025’te İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 372 seviyesine yükselmişti. Vatandaşın ekonomiye olan güvenini gösteren endeks mayısta 97,2 düzeyine yükseldi. Reel sektörün (iş dünyasının) güven endeksi, 98,6'dan 101,0'e çıkarak aylık bazda %2,4'lük artış kaydetti ve nötr 100 seviyesinin üzerinde...

Merkez Bankası verilerine göre Jeopolitik riskler ve savaş dönemi baskılarına rağmen yabancı yatırımcıların net girişi 10,5 milyar dolara ulaştı. Ekonomi yönetiminin Haziran 2023 itibarıyla uygulamaya koyduğu sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele adımları, yabancı yatırımcıların son yıllardaki çıkış trendini tersine çevirdi. Savaş döneminde özellikle devlet tahvillerinde sert satışlar görülse de yabancılar nette güçlü alım tarafında kalmaya devam etti. 4,4 milyar dolarlık hisse senedi, 4,6 milyar dolarlık tahvil, 1,4 milyar dolarlık özel sektör borçlanma senedi aldılar. 2026 yılının başından bu yana bakıldığında ise yabancıların net girişi 1,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türk ekonomisi 22 çeyrektir kesintisiz olarak büyüyor. Avrupa’nın yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1, ABD’nin yüzde 1,6 büyüdüğü dönemde Türkiye yüzde 3’lük büyüme ile göz kamaştıracak.

Türkiye’de AK Parti 24 yıldan beri halkın teveccühü ile kesintisiz iktidarını sürdürüyor. Ciltler dolusu eserler kazandırdı, savunma sanayiinde destan yazdı, uluslararası ilişkilerde elde ettiği büyük itibar ile dünyanın en saygın ülkeleri arasına girdik. Hem de bunları yıkıcı muhalefete rağmen gerçekleştirdi. Oysa hükûmetin yapamadığını, yanlış ya da eksik yaptıklarını projelerle ortaya koysalar, halkın gözüne girerek iktidar alternatifi olurlar. Ama onların böyle bir niyeti yok. Hazine yardımını alarak günlerini gün ediyorlar. Bu yüzden Türkiye muhalefetsiz siyasetle yoluna devam ediyor...

Demokrasi yara almıyor, aksine güçleniyor. Zira kurulduğu günden beri uyguladığı yıkıcı politika nedeniyle vatandaş CHP’ye asla güvenmiyor...

