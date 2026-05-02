Aziz emeklilerimiz, yıllarını bu memleketin kalkınmasına vakfetmiş, ömrünü alın teri ve göz nuruyla bezemiş kıymetli ekabirlerimiz...

“Gün doğmadan neler doğar” der eskiler... Lâkin emeklinin hanesinde güneşin doğuşu, TÜİK’in açıkladığı rakamların ve mutfaktaki yangının gölgesinde kalıyor.

Ocak 2026’da verilen %12,19’luk zam, çarşı pazarın hışmına uğrayarak şimdiden buhar olup uçtu.

Emeklimizin “feleğin çemberinden geçmiş” o vakur duruşu, gözü kulağı bugün temmuz ayında yapılacak maaş güncellemesine kilitlenmiş durumda.

Kanuni zorunluluk gereği temmuz ödeme tarihlerinden itibaren, bir önceki altı aylık döneme ait TÜİK’in açıklayacağı TÜFE oranında bir artış yapılması elzemdir.

Lâkin sormadan edemiyoruz: Bu artış, emeklinin omuzlarındaki hayat yükünü hafifletmeye kâfi gelecek midir? Gelin birlikte analiz edelim…

KRİTİK EŞİK: NİSAN VERİSİ VE ENERJİ FIRTINASI

Temmuz ayına şurada üç aydan az bir zaman kaldı. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisi, tam manasıyla bir “mihenk taşı” hükmündedir. Zira küresel savaş tamtamlarının etkisiyle şaha kalkan petrol ve enerji fiyatlarının maliyet yükü, ilk kez bu veriyle tam olarak gün yüzüne çıkacaktır.

MART AYI İTİBARIYLA GÜNCEL TABLO

TÜİK tarafından ilan edilen verilere göre, mart ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artış netleşmiştir. Aşağıdaki tablo, enflasyonun son 3 aylık seyretme rotasını ve emeklinin hakkı olan güncel oranı göstermektedir:

Emeklilerin bekleyişi: Enflasyon kıskacında bir temmuz!

Ocak ve şubat aylarının toplamı olan %7,95’lik artışa mart verisi eklendiğinde, kümülatif enflasyon %10,04 seviyesine ulamıştır. Binaenaleyh, bugün itibarıyla her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşında %10,04 oranında bir güncelleme kesinleşmiştir.

TEMMUZ ZAMMI: BEKLENTİLER VE RİSKLER

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve ciddi ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri topluca irdelendiğinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın %16 ila %18 bandında seyretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Lâkin asıl muamma, “en düşük emekli maaşı” uygulamasının akıbetidir. Hükûmetin bu uygulamayı sonlandırıp sadece sosyal yardıma muhtaç olanlara destek vereceği yönündeki söylemler, milyonlarca emekliyi 20.000 TL sınırında sabitleme riski taşımaktadır. Ayrıca seçime sınırlı bir zaman kala hükûmet bu riski göze alabilecek mi? Göze alsa bile hangi en düşük emekliye nasıl destek verilecek? Henüz bu konuda netleşmiş bir çalışma yok…

SEYYANEN ZAM: SERAP MI, HAKİKAT Mİ?

Yıllardır kemer sıkan, “sabır taşı çatlayan” emeklilerimiz için seyyanen zam veya refah payı bu temmuzda verilecek mi?

Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor.

Lafın özü seyyanen zam veya refah payı verilme ihtimali Ankara’da şimdilik uzak bir “hayal-i muhal” olarak görünmektedir.

Ancak, karamsarlığa mahal yok. Sistemin sürdürülebilirliği ve toplumsal refahın tesisi için bu yöndeki taleplerimizi her daim taze tutacağız…

HASILIKELAM

Kıymetli emeklilerimiz, unutmayınız ki, "Her kışın bir baharı vardır." Enflasyon canavarı karşısında kemer sıkmak zorunda kaldığınız bu dönemde, hakkınızı savunmak, reform projelerimizi her platformda dile getirmek benim asli görevimdir.

Hükûmetin, 17 milyona yakın emekli ve hak sahibinin sesini duyacağına ve sistemin iyileştirilmesi için elzem olan "İntibak, millî gelir artışlarının otomatikman emekli maaşlarına tam olarak yansıması, seyyanen zam…" formüllerini 2027 vizyonuyla hayata geçireceğine olan inancımı koruyorum. Sabrınız, bu ülkenin temelidir.

