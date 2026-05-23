Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 92 sözleşmeli personel alacak. Adayların 25 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında başvurularını yapması gerekiyor. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün personel alımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun merkez teşkilatı için 7 büro personeli, 4 mühendis, 1 veteriner hekim, 1 biyolog, 1 şehir plancısı, 3 tekniker, 1 mimar, taşra teşkilatında 29 koruma ve güvenlik görevlisi, 31 destek personeli, 4 orman muhafaza memuru, 1 mühendis, 4 tekniker, 2 teknisyen, 3 büro personeli olmak üzere 92 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

BAŞVURULAR 25 MAYIS - 3 HAZİRAN TARİHLERİNDE

Başvurular, e-Devlet'te "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden 25 Mayıs ve 3 Haziran tarihlerinde çevrim içi yapılacak.

Yerleştirme sonuçları, DKMP'nin internet adresi ve "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" kanallarından öğrenilebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası