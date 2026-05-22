Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı ve Özgür Özel yönetiminin yerine tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun iade edilmesi kararı iç siyasette şok etkisine neden olurken, ekonomi piyasalarını da etkiledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kritik siyasi gelişmenin ardından piyasalarda yaşanan sert satış dalgasını, makroekonomik dengeleri ve varlık sınıflarındaki beklentilerini sıcağı sıcağına değerlendirdi.

İşte İslam Memiş’in analizinden öne çıkan başlıklar ve piyasa yol haritası: "Borsa İstanbul 100 endeksi %6 düşüşle günü tamamladı. 13.163 puan seviyesinden günü tamamlayan Borsa İstanbul'da artık 13.000 puan seviyesinin altına sarkmayla alakalı bir sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz.

"BORSA DESTEKLENEBİLİR" Orta ve uzun vadede evet kısa vadede ciddi bir anlamda çarşı pazar karıştı ve bundan sonraki süreçlerde borsa yatırımcısının küstürmemek adına yine borsanın desteklenme ihtimali var. 2025 yılında malum yerli yatırımcıların borsaya çok ciddi bir anlamda küstüğü bir yıldı ve borsamızın %65'i %35'i yabancı yatırımcılardan oluşuyor. Tabii bu kadar sert satışlardan sonra artık aksiyonlar, beklentiler revize edilebilir"

"ERKEN SEÇİM İHTİMALİ GÜÇLENDİ" Yaşanan bu gelişmelerin arkasından bir erken seçim kararının alınma olasılığının ciddi şekilde güçlendiğini ifade eden Memiş, "Yine sil baştan mı başlayacağız bilmiyorum ama bu işin arkasından sonuçta bir erken seçim kararının alınma olasılığı güçlendi. O yüzden 2027 yılında Türkiye'de bir seçim ekonomisi modeli uygulanabilir diye düşünüyorum" dedi.

DOLAR KURU NEDEN YÜKSELMEDİ? Piyasadaki sert çalkantıya rağmen dolar kurunun 45 lira 61 kuruş seviyesinde kımıldamadan durması dikkat çekti. Sosyal medyadaki devalüasyon ve kur atağı yaygaralarına katılmadığını belirten İslam Memiş, Ocak ayından bu yana dile getirdiği yıl sonu 50-52 TL bandı beklentisini koruduğunu söyledi. Borsanın %6 düştüğü yerde kurun sabit kalmasını ise şu sözlerle açıkladı: "Sonuç itibariyle bu taraf yani %6 civarında düşen borsanın karşısında dolar/TL kurunun kımıldamaması neyi işaret ediyor? Rezerv satarak müdahale edildiğini bize işaretini vermiş oluyor. Euro/dolar paritesi yine dış politikadaki Trump'ın açıklamaları veya Amerika İran gerilimlerinden etkilenmeye devam ediyor. Ama sonuç itibariyle 1.16 seviyesinin altındaki rakamları bir alım fırsatı okumaya devam ediyoruz. Burada bizim için bir sürpriz yok. Yani biz 1.21-1.22 seviyesi ile alakalı stratejimizde bir oynama yok. Yine beklemeye devam ediyoruz"

"1 GRAM ALTINIMI BİLE SATMAM" Güvenli liman emtialarında dalgalı seyir sürerken İslam Memiş, elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılara net bir duruş sergilemeleri tavsiyesinde bulundu: "Yine ons altın tarafında 4518 dolar seviyesi var. Yine 4500 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Yükseliş ya da düşüş yönlü bir trend var mı? Yok. Aşağıda 4400, yukarıda 4800 dolar seviyesi var. 4400-4800 dolar aralığında böyle gelgit yapacak. Piyasayı yine oyalamaya devam ediyorlar.

Peki gram altın ne yapıyor? Gram altın yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Aşağıda 6.600 TL var. Yukarıda 7.000 TL var. Bu bant aralığında oyalıyorlar. Hatta kabaca şöyle diyebilirim. Gram altın TL fiyatında 6.500-7.000 lira aralığında oyalanan bir trend var karşımızda. Bu bant aralığında da burayı oyalamaya devam edecekler. Çoğu arkadaşlar şunu soruyor. Altın daha da gerileyecek mi? Satalım mı? Alalım mı? Bu cevabımı ben net yani bütün videolarımda veriyorum. 1 gramımı bile satmam. Şu anda ilave yaparım. Elime ne zaman nakit geçti ilave yaparım. İlave yaparak miktarını artırmaya devam ederim. Benim 2026 yılında fiyatla miyatla alakam yok. Benim alakam miktarla alakalı.

Çünkü bir manipülasyon piyasası var. Kısa vadeli işlem yapmıyoruz. Al-sat yapmıyoruz. Bir hedefimiz var. O hedefimize sadık bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Bu yıl iki hedeften bahsettim. 3880-5880 dolar aralığı. Bu bant aralıkları geçerliliğini koruyacak. Bunda bir sürpriz yok. Ama ne yaptılar? Ocak ayında ortada bir şey yokken 5.600 doları gösterdiler. Yine Mart ayında da 4.100 doları gösterdiler. Ne kadar geniş bantta dalgalandığını görüyorsunuz. Ve 5880-6.000 dolar seviyesi ile alakalı ben beklentimi revize yapmadım. Hala beklemeye devam ediyorum"

BORSADA BEKLENTİ NE? Memiş, açıklamasının devamında erken seçim beklentisini yineleyip şöyle konuştu: "Bu haftanın üzerindeki tek sürpriz ne oldu? Mutlak davası yani CHP davası gündeme geldi ve dolayısıyla da burada borsayı bildiğin patlattılar. Yüzde 6 değer kaybetti ve muhtemelen de tekrar aşağı yönlü hareketler 13.000 puan seviyesinin altına sarkacak. Bunlar da sürpriz olmayan gelişmeler. 77.000-82.000 dolar aralığında oyalanıyor. Burada yine 77.000 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yukarıda 85.000 dolar seviyesi var. Orayı da direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Bunun rakamsal değerlerinin etkilerini mutlaka göreceğiz. Bir rezervlerdeki satışlarda göreceğiz. İki nakit ihtiyacımızda göreceğiz. Üç enflasyon ve faiz beklentilerinde büyüme tahminlerinde revize edilen rakamlarda göreceğiz. Ona göre bakacağız. Ama bu yol sonuçta bir yere çıkacak. Bu çıkan yol nereye çıkacak? Benim nazarımda erken seçim kararına çıkacak diye düşünüyorum ve 2027 yılında mutlaka bir seçim ekonomi modelinde olan bir Türkiye ekonomisini görebiliriz diye düşünüyorum.

"İLAVELERE DEVAM" TAVSİYESİ Yine önümüzdeki hafta bu gerginlik yine mutlaka hissedilecek rakamsal değerlerde. Ama içeride kontrollü bir şekilde baskılanma süreci olduğu için biz dolar kurunda bir atak görmedik. Euro tarafında bir atak görmedik. Farklı enstrümanlarda yükseliş yönlü bir atak görmedik. Eğer rezervler sıkılıp müdahale edilmeseydi şu anda altın tarafında işte gram altın tarafında, gram gümüş tarafında farklı rakamları telaffuz ederdik. Farklı hikayeleri telaffuz ederdik. Ve muhtemelen de eğer serbest bırakılan bir baskılanma süreci olmasaydı yine dediğim gibi ben mayıs ayında 7.000 TL seviyesinin üzerine yerleşen bir kur beklediğimi açıklamıştım. Evet bugün 7.000 TL seviyesinin üzerinde yerleşen bir kur görebilirdik ama kontrollü bir süreç olduğu için döviz tarafında bir hareketlenme göremedik. O yüzden de 6650 lira seviyesinde olan bir gram altında yolumuza devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Elimize geçen parayla ilavelerimize tekrar devam ettiriyoruz"

