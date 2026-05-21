Enflasyonist baskılar iç piyasada da bir süredir finansman maliyetinin yüksek seyretmesine sebep olurken; katılım bankaları tarafından sunulan taşıt finansmanı seçeneklerine bakıldığında, oranların %3’ün üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Araba hayali kuran tüketiciler de finansman arayışını sürdürürken, en düşük kâr payı oranları hangi bankalarda? 300 bin TL finansmanın toplam geri ödemesi kaç TL? İşte detaylar…

Kurban Bayramı tatili ve yaz mevsimi öncesinde model yükseltmek ya da araba almak isteyen tüketiciler “en düşük taşıt finansmanı” arayışını hızlandırdı.

Orta Doğu’daki belirsizlikler, yüksek petrol fiyatları ve enflasyonist baskılar; iç piyasada da bir süredir finansman oranlarının yüksek seyretmesine sebep oluyor. Katılım bankaları tarafından sunulan taşıt finansmanı seçeneklerine bakıldığında da oranların %3’ün üzerinde gerçekleştiği görülüyor.

EN DÜŞÜK TAŞIT FİNANSMANLARI

21 Mayıs 2026 itibarıyla taşıt finansmanı kâr oranları şöyle gerçekleşiyor:

Banka Adı Kâr Payı Oranları Albaraka %3,08 Vakıf Katılım %3,11 Dünya Katılım %3,29 Kuveyt Türk %3,53 Türkiye Finans %3,56

300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

Ortalama bir araç için en çok tercih edilen finansman tutarlarından olan 300 bin TL için ve en düşük orandan örnek hesaplama yapıldığında ise geri ödeme tablosu şöyle oluşuyor:

Finansman tutarı 300 bin TL Finansman vadesi 24 ay Finansman oranı %3,08 Aylık geri ödeme 19 bin 684 TL Toplam geri ödeme 472 bin 433 TL

SATIŞLAR GERİLİYOR

Türkiye’de otomobil piyasasının son durumuna bakıldığında; Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak-Nisan 2026 döneminde otomobil satışları %-5,93 geriledi ve 290 bin 870 adet oldu.

BDDK verilerine göre ise taşıt kredilerinin toplam hacmi 8 Mayıs ile sona eren haftada 44,6 milyar TL’ye geriledi. Söz konusu rakam önceki hafta 45,2 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

TALEP ‘İKİNCİ EL’DE…

Tüketicilerin son dönemde yüksek fiyatlar ve yüksek finansman maliyeti gibi baskılarla, ikinci el araçlara ilgisinin arttığı da ifade ediliyor. Martta 597 bin 104 adet olan ikinci el satışlar, nisanda 605 bin 480 adede yükseldi.

FİYATLARDA SINIRLI ARTIŞ

Arabam.com tarafından açıklanan ve ikinci el ilan verilerine dayanarak oluşturulan Aylık Fiyat Endeksine göre ise, ortalama araç fiyatı nisanda 912 bin 45 TL oldu. Bu rakam önceki ay 901 bin 156 TL olarak hesaplanmıştı.