İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandırmak için devreye alınan 1 yıl geri ödemesiz 180 ay vade ile 0,69 faizli 3 milyon TL'lik kredi paketinin Bursa'da da devreye alınması için harekete geçildi. Bakan Kurum'a konuyu aktardığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, "Talimat verildi. 2 ay içerisinde sonuçlandıralım denildi. Bir ay sonra bir müjde olur." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye meclisinde kentsel dönüşüm ve deprem tartışıldı. Başkanvekili Şahin Biba, mecliste yapılan görüşmede Bursalılara müjdeli bir haber verdi. İstanbul'da uygulanan bir yıl geri ödemesiz 0,69 faizli 180 ay vadeli 3 milyon lira kentsel dönüşüm kredisinden Bursalıların da yararlanması için talimat verildiğini söyledi.

"BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ İŞ BİRLİĞİ YAPMALI"

Bursalıların bilerek veya bilmeyerek riskli yapılarda oturduğunu ve bu sayının da hayli yüksek olduğunu hatırlatan Başkanvekili Şahin Biba, "En çok kaçak ve çürük bina Osmangazi ve Yıldırım bölgesinde. Nilüfer'de 2007 yılı altındaki bütün binalar bizim için riskli tanımına giriyor. Hem statik hem kullanılan beton ve demir yöntemi açısından hepsi riskli yapı. Bizim meclis ve komisyon olarak kentsel dönüşümde yeni kararlar almamız gerektiğini de görüyorum. Kentsel dönüşümlerde biz tabiki bölgeyi tahrip etmeden ve betonlaşmadan en akılcı yöntemle bizim kentsel dönüşümün önünü açan tarafta olmamız gerekiyor. Bu konuda ilçe belediyelerimiz riskli yapı envanterini çıkarıyorlar. Hepimiz farkındayız ama bu farkındalık yetmiyor. Bu konuda bir şeyler yapmamız lazım. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak işbirliği içinde olup adımlar atmamız gerekiyor. Bazı hususlarda insanların canını ön plana alarak insiyatif de kullanarak hareket etmeliyiz. Tamamen bizim kentsel dönüşümü vatandaşı cebinden hiç bir ödeme çıkmadan dönüştürmemiz mümkün değil. En azından cebinden çıkacak miktarı hafifletme yöntemlerini bulabiliriz. İmar komisyonu veya kentsel dönüşüm komisyonunu ilgilendiren bir konu değil. Teknik arkadaşlar da katkı sağlamalı. Daha geniş çaplı komisyon adı altında olmasa da farklı bir birlik ve yapı kurabiliriz. Dışarıdan da akademik odaları da dahil ederek geniş çaplı çalışma yapabiliriz" dedi.

Bakan Kurum talimatı verdi! 0,69 faizli kentsel dönüşüm kredisi bir kente daha verilecek

"1 AY SONRA MÜJDE OLUR"

CHP'li meclis üyeleri ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın ciddi risk içerdiğini İstanbul'daki yarısı bizden veya 2. kredi destek paketinin Bursa için de uygulanmasının merkezi hükümetten istenmesi gerektiğini dile getirdiler.

Bu konuda söz alan Başkanvekili Şahin Biba ise şunları söyledi: "Ben iki sefer bakanla görüşme imkanı buldum. Bu hususları dile getirdim. Hızlı şekilde talimat verildi. Bursa'da hangi modeli uygulayabiliriz diye konuştuk. 2 ayda çalışacaklarını söylediler. 1 ay üzerinden geçti. 1 ay içerisinde ben inanıyorum ki müjdesini vermek istiyoruz. İnşallah müjdesini vereceğiz. Çalışma yapılması talimatı verildi. 2 paketi de söyledik. 2'sini de istiyoruz diye. Muhtemelen yarısı bizden paketinin olma ihtimali çok düşük. Şu anda deprem bölgesinden kaynaklı sübvansiyon konusu var. Çok yanaşılmayacak. Ama yürürlükte olan 2. kampanya var. Talimat verildi. 2 ay içerisinde sonuçlandıralım denildi. Bir ay sonra bir müjde olur. Ciddi nefes aldıracak diye düşünüyorum"

BAKAN KURUM DUYURMUŞTU

Bakan Murat Kurum Nisan ayında açıkladığı kredi destek paketiyle İstanbul'da kentsel dönüşümün daha da hızlanacağını şu sözlerle açıklamıştı: "Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza; tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. Tam 1 yıl boyunca ödeme yapmayacaksınız. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Aylık 0.69 faizle yani yıllık maliyeti yüzde 10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. Şu dakika itibarıyla harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız"

Eğer bu paket Bursa'ya da uygulanırsa, şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması bekleniyor.

