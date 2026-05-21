İstanbul’da yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok ünlü isim hakkında işlem başlatılması gündemde büyük yankı uyandırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adı geçen isimlerden biri de eski milli basketbolcu Kübra İmren Siyahdemir oldu. Yapılan açıklamaların ardından kamuoyunca ''Kübra İmren Siyahdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?'' soruları ise gündeme geldi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Şarkıcılar, oyuncular, sosyal medya fenomenleri ve spor dünyasından bazı isimlerin yer aldığı dosyada adı geçtiği belirtilen Siyahdemir de kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Peki, Kübra İmren Siyahdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

KÜBRA İMREN SİYAHDEMİR KİMDİR?

Kübra İmren Siyahdemir Türk kadın basketbolunun tanınan isimleri arasındadır. Profesyonel basketbol kariyerinde uzun seneler Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde forma giyen Siyahdemir kısa forvet pozisyonunda görev aldı.

21 Haziran 1986 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya gelen eski milli sporcu, basketbola çoke rken yaşta başladı. 1.82 boyundaki oyuncu Türkiye’nin önemli kulüplerinde görev yaptı.

KÜBRA İMREN SİYAHDEMİR'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Kübra İmren Siyahdemir profesyonel kariyerine Migrosspor’da başladı. Daha sonra Galatasaray forması giyen deneyimli basketbolcu, TED Kayseri Koleji ve Adana ASKİ takımlarında da oynadı.

Siyahdemir 2011 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte uzun süre forma giyen basketbolcu daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş, Kayseri Basketbol ve Hatay Büyükşehir Belediyespor kadrolarında da yer aldı.

Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım deneyimi de bulunan Kübra İmren Siyahdemir, Türkiye adına çeşitli organizasyonlarda görev aldı.

Spor kariyerinin ardından kamuoyunda tanınan isimlerden biri haline gelen eski basketbolcu, son operasyon sonrası yeniden dikkat çekti.



