Lucas Torreira, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri canlı yayında açıkladı
Galatasaray'da forma giydiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta gerçekleştirilen kutlamada gözyaşları içinde sahneye çıkan Lucas Torreira, son günlerde İstanbul'a veda edeceği iddialarıyla gündeme geliyor. Uruguaylı futbolcunun menajeri, katıldığı canlı yayında, "ayrılık" haberlerine açıklık getirdi.
- Torreira, Galatasaray'ın 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası şampiyonluklarını kazandıktan sonra son kutlamalarda gözyaşlarına hakim olamamıştı.
- Kutlama öncesinde İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan ve Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Torreira için ayrılık haberleri çıktı.
- Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncunun Galatasaray'da kalacağını ve sözleşmesinin yenileneceğini açıkladı.
- Menajer, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mauro Icardi'nin ise takıma veda edeceğini iddia etti.
Galatasaray'da 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası şampiyonlukları kazanan Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamasında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Kutlama öncesinde İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan 30 yaşındaki oyuncunun, gözyaşları içinde sahneye çıkması ve Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almaması "ayrılık" iddiasını beraberinde getirdi. 2028 yılına kadar kontratı bulunan Torreira için menajerinden açıklama geldi.
"TAKIMDA KALACAK, SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK"
Uruguay'da yayın yapan Carve Deportiva'ya konuşan Pablo Bentancur, Galatasaray'ın Türkiye futbol tarihinde görülmemiş bir başarı yakalamak istediğini belirtirken, kulübün üst üste 5'inci şampiyonluk için çalışmalara başladığını söyledi.
Torreira'nın menajeri, "Yönetimin planı Torreira'nın sözleşmesini yenilemek. Torreira, Galatasaray'ın tarihi boyunca hiç elde edemediği üst üste 5'inci şampiyonluk için mücadele etmek üzere takımda kalacak" ifadelerini kullandı.
"ICARDI AYRILACAK"
Galatasaray'ın Torreira planını canlı yayında açıklayan Bentancur, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi'nin ise takımdan ayrılacağını iddia etti.