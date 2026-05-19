Lucas Torreira, son olaydan sonrası ülkesine erkenden gitti. G.Saray’ın kupa töreninde duygusal anlar yaşayan Uruguaylı isim cumartesi sabahı İstanbul’dan ayrıldı. Kasımpaşa maçını da beklemeyen Torreira röportaj talepleri için de “Konuşmak istemiyorum” dedi...

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın orta sahadaki yıldızı ve vazgeçilmesi Lucas Torreira zorlu bir dönemden geçiyor. Oyuncu Devrim Özkan ile arkadaşlığı biten ve bu olaydan çok etkilenen Uruguaylı isim geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinin önünde fiili saldırıya uğradı. Kulübün medya ve iletişim yöneticisi İpek Birol’un eski arkadaşının yumruklu saldırısından ürken Torreira ülkesine gitti. Sarı kırmızılı oyuncu cuma günü yapılan kupa töreninde de çok duygusal anlar yaşamıştı.

ÜLKESİNDEN İSTENİYORDU

Bir yıldır devam eden ve hem Torreira hem de İpek Birol’a yapılan tehditler sonrası saldırgan hakkında şikâyetçi olup uzaklaştırma kararı alınırken son olay iyice can sıktı. Uruguaylı oyuncu Kasımpaşa maçını da beklemeden izin alıp cumartesi günü ailesiyle beraber ülkesine gitti. Bir gün ülkesine döneceğinin mesajını veren ve hakkında sürekli transfer haberleri çıkan Torreira’nın bu saldırı sonrası nasıl bir kariyer planlaması yapacağı merak konusu.

Ailesiyle birlikte ülkesinin yolunu tutan Lucas Torreira, bir gol sevinci fotoğrafını paylaşıp “Harika bir hikâye. Seni çok seviyorum Galatasaray” ifadelerini kullandı.

