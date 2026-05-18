Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 14 Mayıs itibarıyla BES havuzundaki toplam birikim 2,51 trilyon TL olarak gerçekleşti. Altın fonları %42,34 ve hisse senedi fonları %16,46 ile ilk 2 sırada yer aldı ve BES’deki fonların yarısından fazlasını oluşturdu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye’nin en büyük tasarruf havuzlarından biri olarak konumlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) 2,5 trilyon TL barajı aşıldı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından açıklanan verilere göre 14 Mayıs itibarıyla BES havuzundaki toplam birikim 2,51 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Bu rakamın 2,36 trilyon lirası “gönüllü BES” tarafından gelirken, buradaki katılımcı sayısı ise 10,27 milyon kişi oldu. Otomatik katılım ile sisteme 150 milyar liralık katkı sağlanırken, buradaki yatırımcı sayısı ise 7,79 milyon kişi oldu. Böylece geçen hafta itibarıyla sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 18,06 milyon kişiye ulaştı.

BES 2,5 trilyon lirayı aştı! Dikkat çeken altın ve borsa detayı…

ALTIN, AÇIK ARA ZİRVEDE

BES havuzundaki yatırımlara bakıldığında;

-Altın fonları %42,34

-Hisse senedi fonları %16,46,

-Tahvil fonları %11,56,

-Katılım fonları %6,53,

-Repo işlemleri ise %4,72 ağırlıkla ilk 5 sırada yer aldı.

ASGARİ ÜCRET KADAR EMEKLİ MAAŞI

Rakamlar, BES fonlarının yarısından fazlasının altın ve borsa yatırımında değerlendirildiğini gösterdi. Fon uzmanı Zeynep Candan Aktaş, bugün 26 yaşında olan bir katılımcının 56 yaşına geldiğinde BES'ten asgari ücret kadar aylık maaş alabilmesi için, yıllık %3’lük reel getiri de dahil edildiğinde, bugünkü rakamlarla aylık 12 bin 500 lira katkı payı ödemesi gerektiğini söyledi.

ENFLASYONLA YARIŞ İÇİN…

5 yılda birikimli enflasyonun %448 olduğunu hatırlatan Aktaş, “EGM endeksi, BES havuzundaki tüm fonların ortalama getirisini gösteriyor ve 5 yıllık getiri %800... Yani enflasyonu ikiye katlamış durumda. Bu oranın içinde devlet katkıları da var. Sonuç olarak, enflasyonun üstünde ne kadar çok getiri sağlanabilirse, bugünden yatırılacak olan para o kadar azalacaktır” dedi ve enflasyona karşı, portföyde altın-gümüş, hisse gibi fonların da bulunması gerektiği görüşünü paylaştı.

