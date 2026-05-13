Kuveyt Türk, bu yıl evlenen veya evlilik hazırlığında olan çiftler için özel bir finansman paketi hazırladı. Yeni müşterilere yönelik kampanya kapsamında; araç finansmanında 10 puan ve konut finansmanında 5 puan indirim gibi avantajlar da sunuluyor.

Düğün mevsimi yaklaşırken, evlilik hazırlığındaki gençler ve aileleri tatlı bir telaş içine girdi. Kuveyt Türk de “Müjde Evlilik Paketi” ile yeni evlenecek çiftlere özel finansman seçeneklerini müşterilerine sundu.

Bu yıl evlenen veya evlilik hazırlığında olan çiftler “KTAILE26” referans koduyla görüntülü görüşme ya da şubeler üzerinden Kuveyt Türk müşterisi olarak, kampanyadan yararlanabilecekler.

KONUT-ARAÇ FİNANSMANINDA İNDİRİM

Paket kapsamında yeni müşterilere sunulacak avantajlar şöyle sıralandı:

-10 bin/50 bin lira arasındaki ilk 3 harcamaya 10 taksit,

-Araç finansmanında 10 puan indirim,

-Konut finansmanında 5 puan indirim,

-Anlaşmalı markalarda vade farksız taksit avantajları

-7 bin 250 liraya varan nakit hediye…

PLANLAMA GEREKTİREN SÜREÇ

Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, evliliğin planlama ve finansal yönetim gerektiren önemli bir süreç olduğunu belirterek “Müşterilerimizin hayatlarının önemli dönüm noktalarında da yanlarında olmayı önemsiyoruz” dedi ve ‘Müjde Evlilik Paketi’ni bu anlayışla geliştirdiklerini söyledi.

BÜTÜNCÜL BİR DESTEK

Çiftlerin evlilik sürecindeki finansal yükünü hafifletmeyi ve onların bu dönemi daha rahat, keyifli geçirmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Mehmet Oral; bu kapsamda finansman temininden alışveriş avantajlarına bütüncül bir destek sunduklarını söyledi.

Söz konusu paketle sunulan avantajlar Kiğılı, Ramsey, Divarese, Dyson gibi markaları ve Koçtaş, Trendyol, Hepsiburada gibi platformları kapsıyor.