Bereket Emeklilik, kadınların finansal güvenliğini güçlendirmek ve tasarruf alışkanlıklarını desteklemek amacıyla geliştirdiği “Kadın Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı” ve “Mehir Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı” ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yenilikçi bir adım atıyor. Kadınlara özel kurgulanan planlar, sundukları avantajlı yapılar ve hayatın farklı alanlarına dokunan ayrıcalıklı hizmetleriyle öne çıkıyor.

Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmesini desteklemeyi hedefleyen Bereket Emeklilik, finansal güvenceyi sağlık ve yaşam kalitesine yönelik ayrıcalıklarla bir araya getiren Kadın Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı’nın yanı sıra, geleneksel değerleri modern finansal çözümlerle buluşturan Mehir Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı’nı da kadınlarla buluşturuyor. Geleneksel bir güvence unsuru olan mehir anlayışını Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre eden plan, kadınlara uzun vadeli ve sürdürülebilir bir tasarruf imkânı sunuyor.

AVANTAJLAR VE ÖDEME PLANI

On sekiz yaş ve üzerindeki kadın katılımcılara sunulan planlar; aylık minimum 1.000 TL katkı payı, peşin giriş aidatı ve ara verme kesintisinin olmaması gibi avantajlarıyla erişilebilir ve kullanıcı dostu bir yapı sunuyor. Katılımcılar ödemelerini aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık periyotlarda esnek şekilde gerçekleştirebiliyor.

ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ SUNULAN HİZMETLER

Kadın Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı, yalnızca geleceğe yönelik tasarruf imkânı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kadınların yaşam kalitesini destekleyen kapsamlı ayrıcalıklı hizmetleriyle de dikkat çekiyor. Kadın hastalıkları muayenesinin smear testiyle birlikte yılda bir kez ücretsiz sunulması ve yılda bir kez ücretsiz mamografi hizmeti, planın öne çıkan ayrıcalıkları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra; mini check-up, hac ve umre organizasyonları, alışveriş, yeme-içme, online diyetisyen ve psikolog desteği gibi hizmetler de indirimli olarak katılımcıların kullanımına sunuluyor.

Mehir Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı ise finansal birikimin yanı sıra yaşamı kolaylaştıran avantajlarıyla öne çıkıyor. Hac ve umre organizasyonlarında sağlanan indirimler, alışveriş ve yeme-içme fırsatları, online diyetisyen ve psikolog hizmetleri ile yılda bir kez sunulan ücretsiz mini check-up hizmeti, plan kapsamında katılımcılara sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

"KADINLARIN GELECEĞE GÜVENLE BAKABİLMELERİ İÇİN..."

Bereket Emeklilik ve Hayat Operasyonları Müdürü Derya Gerdan yaptığı değerlendirmede, “Kadınların geleceğe güvenle bakabilmeleri için yalnızca tasarruf odaklı değil, yaşamın farklı alanlarında da destek sağlayan çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz. Kadın Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı ile katılımcılarımıza hem finansal güvence hem de hayatlarını kolaylaştıracak ayrıcalıklı hizmetler sunarken, Mehir Güvence Katılım Bireysel Emeklilik Planı ile de geleneksel değerleri uzun vadeli tasarruf anlayışıyla buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.