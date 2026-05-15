Türkiye Emlak Katılım Bankası, KOBİ’ler için önemli bir finansman anlaşmasına imza attı. Bu kapsamda Emlak Katılım, İslam Kalkınma Bankası Özel Sektörü Destekleme Kuruluşundan (ICD) 30 milyon dolar tutarında finansman temin etti.

Bankadan yapılan açıklamada “Katılım Bankacılığı Prensipleri ile Uyumlu Finansman Anlaşması” 4 yıl vade ile temin edildi. Aynı zamanda ICD'nin Türkiye'deki ilk tematik finansmanı olan bu anlaşma, KOBİ'lerin faizsiz finansmana erişimini genişletmeyi hedefliyor.

‘KATILIM’ PRENSİPLERİYLE UYUMLU

İslami Kalkınma Bankası bu gibi anlaşmalarla üye ülkelerde özel sektör gelişimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Finansman tabanını güçlendiren Emlak Katılım Bankası’nın ise, Türkiye genelinde çok çeşitli küçük ve orta ölçekli işletmelere katılım bankacılığı prensipleriyle uyumlu finansman sağlamasını mümkün kılıyor.

TEMATİK PROJELERE ÖNCELİK

ICD, finansmanın yüzde 50'sini BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu, ölçülebilir etkiye sahip tematik projelere tahsis etti. Bu tahsisler; kritik sosyoekonomik ve çevresel zorlukların üstesinden gelmeyi, savunmasız nüfusları hedeflemeyi, anlamlı istihdam fırsatlarını teşvik etmeyi, temel hizmetlere erişimi artırmayı amaçlıyor. Finansman, Türkiye'de faizsiz finansın gelişimi açısından da önem taşıyor.