Tasarruf finansman sektörünün işlem hacmi 2025 yılında 1,21 trilyon liraya ulaştı. Aktif katılımcılarının sayısı ise 1 milyon kişiyi aştı. Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal; finansman maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda tasarruf finansmanı modelinin daha görünür seçenek haline geldiğini söyledi.

Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, krediye erişimin zorlaştığı ve finansman maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda tasarruf finansmanı modelinin daha görünür bir seçenek haline geldiğini belirterek “Özellikle beyaz yakalılar, girişimciler ve genç ailelerin artan ilgisi, tasarruf finansmanının daha bilinçli ve planlı bir tercihe dönüştüğünü gösteriyor” dedi.

1 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından açıklanan verilere göre; 2025 yılında tasarruf finansman sektörünün işlem hacmi 1,21 trilyon liraya ve aktif büyüklüğü 323 milyar liraya ulaştı. İşlem hacmi yıllık bazda %261,8 ve aktif büyüklük de %251 gibi yüksek bir oranda büyüme gösterdi. Aktif katılımcılarının sayısı da 1 milyonu aştı. Böylece tasarruf finansmanı, sistemdeki ağırlığını güçlendirdi.

FİNANSAL OKURYAZARLIK

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Furkan Akbal, “Artan finansal okuryazarlık, müşterilerin finansman seçeneklerini yalnızca aylık ödeme üzerinden değil toplam maliyet, erişilebilirlik, öngörülebilirlik ve ödeme planı esnekliğiyle birlikte değerlendirmesini sağlıyor. Biz de sunduğumuz finansman çözümleriyle, müşterilerimizi gelecek planlarına ulaştırıyoruz” diye konuştu.

KIYAS YAPARAK GELİYORLAR

Bu arada Fuzul tarafından paylaşılan verilere göre, tasarruf finansman modelini tercih eden müşteri profilinde son iki yılda önemli bir değişim yaşandı. Beyaz yakalı çalışanlar ve girişimciler de yeni katılımcılar arasında artış gösterdi. 2023-2025 arasında başvuran müşterilerin %60'ının banka kredisi ve diğer finansman seçeneklerinin maliyetlerini kıyaslayarak görüşmeye geldiği de ifade edildi.