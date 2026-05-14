Bireysel Emeklilik Sistemi 2026’nın ilk çeyrek döneminde 10 milyon katılımcı ve 2,4 trilyon lira büyüklüğe ulaştı. Katılımcıların tercihlerinde altın 1,06 trilyon lira büyüklükle ilk sırada yer aldı. Altın tercihinin %40’ı bulması, sistemin “faizsiz” enstrümanlarla büyüdüğünü gösterdi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES'e erken katılmanın ve uzun vadede kalmanın önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’de tasarrufların desteklenmesi ve vatandaşların yaşlılık dönemini daha rahat geçirmeleri için hataya geçirilen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hızla büyümeye devam ediyor. 2026’nın ilk çeyrek döneminde 10 milyon katılımcıyı aşan BES’teki fon büyüklüğü 2,4 trilyon liraya ulaştı.

ALTIN TERCİHİ İLK SIRADA

Katılımcıların tercihlerinde ise altın, 1,06 trilyon lira büyüklükle ilk sırada yer alıyor. BES’in yaklaşık %40’ını temsil eden altında 10 yıllık fon getirileri incelendiğinde ise %5.350 gibi oldukça yüksek seviyede bir performans dikkat çekiyor. Altın tercihinin yüksek olması, sistemin “faizsiz” enstrümanlarla büyüdüğünü de gösterdi.

ERKEN DAHİL OLMAK…

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES'in uzun vadede taşıdığı öneme dikkat çekerek, “En güçlü tarafı, küçük ve düzenli adımların zaman içinde büyük bir finansal karşılığa dönüşmesi… Katılımcılar, sisteme ne kadar erken dahil olur ve birikimlerini ne kadar uzun süre korursa, devlet katkısı ve fon getirilerinin sağladığı etki de o ölçüde büyüyor” dedi.

UZUN VADELİ TASARRUF MODELİ

BES'i sadece emeklilik birikimi olarak değil, uzun vadeli tasarruf modeli olarak gördüklerini aktaran Ayhan Sincek; Katılım Emeklilik olarak ödenmiş sermayelerini 1 milyar liraya yükselttiklerini ve “faizsiz emeklilik” sektöründeki güçlerini pekiştirdiklerini ifade etti.

Bu arada uzun vadede doğru fon dağılımı ile BES’teki birikimlerin %50’ye varan bölümünün sistem getirilerinden oluşabildiği de belirtildi.

AYDA 5 BİN TL, 20 YILDA…

Örnek hesaplamaya göre;

-Sistemdeki bir katılımcının 5 bin liralık aylık katkı payı, yüzde 20'lik devlet katkısı ile bir yılda 72 bin liraya ulaşıyor.

-Yatırım yapılan (altın, hisse gibi) finansal enstrümanın getirisiyle bu rakam daha da yüksek seviyelere ulaşıyor.

-20 yıllık bir planlamada yatırılan toplam ana para 1,5 milyon lira oluyor. Ancak devlet katkısı ve profesyonel fon yönetiminin etkisiyle, toplam birikim 3 milyon liranın üzerinde ulaşabiliyor.