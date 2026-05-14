Türkiye’deki toplam mevduat tutarı ilk çeyrekte 28,26 trilyon TL’ye ulaşırken, kişi başına mevduat 328 bin 233 TL olarak gerçekleşti. Sanayi, ticaret, turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu büyükşehirlerde mevduat tutarları yüksek olurken; iller bazında bakıldığında Türkiye’nin son mevduat haritasında dikkat çeken unsurlar öne çıktı. İstanbul’daki toplam mevduat, Bayburt’un yaklaşık 2 bin katına yaklaşıyor…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki toplam mevduat tutarı yaklaşık 28,26 trilyon TL olarak kayıtlara geçti. 86,1 milyon kişilik ülke nüfusu dikkate alındığında ise kişi başına mevduat 328 bin 233 TL olarak gerçekleşti.

Sanayi, ticaret, turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu büyükşehirlerde mevduat tutarları yüksek olurken; iller bazında bakıldığında Türkiye’nin son mevduat haritasında dikkat çeken unsurlar öne çıktı.

MEVDUATI EN YÜKSEK 10 İL

Sıra Şehir Mevduat 1 İstanbul 12,27 trilyon TL 2 Ankara 3,83 trilyon TL 3 Yurt Dışı 1,78 trilyon TL 4 İzmir 1,39 trilyon TL 5 Antalya 836,46 milyar TL 6 Bursa 629,70 milyar TL 7 Kocaeli 485,13 milyar TL 8 Adana 391,19 milyar TL 9 Mersin 362,60 milyar TL 10 Muğla 360,61 milyar TL

MEVDUATI EN DÜŞÜK 10 İL

Sıra Şehir Mevduat 1 Bayburt 6,24 2 Hakkâri 7,79 3 Ardahan 8,39 4 Kilis 8,40 5 Gümüşhane 14,20 6 Muş 14,44 7 Siirt 14,75 8 Bitlis 17,21 9 Iğdır 17,30 10 Tunceli 17,34

KİŞİ BAŞI MEVDUATTA EN YÜKSEK 10 İL

Sıra Şehir Kişi Başı Mevduat 1 İstanbul 779.314 TL 2 Ankara 649.161 TL 3 Muğla 327.962 TL 4 İzmir 310.175 TL 5 Antalya 301.138 TL 6 Kocaeli 224.477 TL 7 Yalova 211.507 TL 8 Aydın 211.429 TL 9 Denizli 208.911 TL 10 Balıkesir 206.690 TL

KİŞİ BAŞI MEVDUATTA EN DÜŞÜK 10 İL

Sıra Şehir Kişi Başı Mevduat 1 Hakkâri 27.878 2 Şırnak 30.713 3 Muş 37.130 4 Şanlıurfa 38.219 5 Ağrı 38.312 6 Van 43.767 7 Siirt 44.401 8 Mardin 45.926 9 Bitlis 47.751 10 Kilis 53.438

PARANIN %44’Ü İSTANBUL’DA

Verilere bakıldığında toplam mevduatın yaklaşık %44’ünün tek başına İstanbul’da toplandığı görülüyor. Büyük şirket merkezlerinin İstanbul’da olması, holdingler, ihracatçılar ve finans merkezlerinin burada konumlanması; kurumsal mevduatların da çok büyük kısmının mega kentte tutulmasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda İstanbul’da yüksek gelir düzeyi de toplam mevduatta bu ili zirveye taşıyor.

ANKARA’DA “BAŞKENT” FAKTÖRÜ

Ankara, toplam mevduatta İstanbul’un gerisinde… Ancak kişi başına mevduatta İstanbul’un çok yakınında yer alıyor. Kamu çalışanı yoğunluğu, savunma başta olmak üzere sanayideki gelişmişlik, düzenli ve Türkiye ortalamasının üzerindeki maaş yapısı; yüksek tasarruf kapasitesini de destekliyor.

TURİZM ŞEHİRLERİ

Turizmin başkentleri Muğla ve Antalya da yüksek mevduat listelerinde öne çıkıyor. Turizm gelirleri, yabancı para akışı, gayrimenkul serveti, yaz mevsimlerinde nüfustaki artış ve yüksek gelirli yerleşimciler; bu illerde mevduatı da yukarı çekiyor. Özellikle Muğla’da nüfusun daha düşük olması, kişi başına mevduat tutarının yüksek seyretmesinde etkili oluyor.

SANAYİ ŞEHİRLERİ

Hem turizm hem sanayi yönüyle öne çıkan İzmir’in yanı sıra Kocaeli, Bursa, Denizli gibi şehirlerde de yüksek mevduat dikkat çekiyor. Organize sanayi bölgeleri, yüksek ihracat kapasitesi, üretim odaklı ekonomi ve KOBİ’lerin yoğunluğu; bu illeri de yüksek mevduatta öne çıkarıyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİ

Uzmanlar gelir seviyesi, şirket yoğunluğu, finansal sistem kullanımı gibi faktörlerin yüksek mevduatta belirleyici olduğunu; Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki mevduatın düşük olmasının bu faktörlerden etkilenebildiğini ifade ediyor. Ayrıca mevduat göstergelerinin “kayıtlı ekonomi” verilerini gösterdiği de belirtilirken, yastık altı birikimlerin daha yüksek olduğu bölgelerde, bankalardaki paranın da düşük gözüktüğü aktarılıyor.

