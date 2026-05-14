Bu şehirlerde para var! İşte mevduatı en yüksek iller
Türkiye’deki toplam mevduat tutarı ilk çeyrekte 28,26 trilyon TL’ye ulaşırken, kişi başına mevduat 328 bin 233 TL olarak gerçekleşti. Sanayi, ticaret, turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu büyükşehirlerde mevduat tutarları yüksek olurken; iller bazında bakıldığında Türkiye’nin son mevduat haritasında dikkat çeken unsurlar öne çıktı. İstanbul’daki toplam mevduat, Bayburt’un yaklaşık 2 bin katına yaklaşıyor…
- Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki toplam mevduat tutarı yaklaşık 28,26 trilyon TL olarak gerçekleşti.
- Ülke nüfusu (86,1 milyon kişi) dikkate alındığında kişi başına düşen mevduat 328 bin 233 TL oldu.
- En yüksek mevduata sahip ilk üç şehir İstanbul (12,27 trilyon TL), Ankara (3,83 trilyon TL) ve Yurt Dışı (1,78 trilyon TL) olarak sıralandı.
- Mevduatı en düşük on il arasında Bayburt (6,24), Hakkâri (7,79) ve Ardahan (8,39) öne çıktı.
- Kişi başına mevduatta ilk üç il İstanbul (779.314 TL), Ankara (649.161 TL) ve Muğla (327.962 TL) oldu.
- Kişi başına mevduatı en düşük on il arasında Hakkâri (27.878 TL), Şırnak (30.713 TL) ve Muş (37.130 TL) yer aldı.
- Toplam mevduatın yaklaşık %44'ü İstanbul'da bulunuyor.
- Ankara'da kamu çalışanı yoğunluğu ve düzenli maaş yapısı yüksek tasarruf kapasitesini destekliyor.
- Turizm şehirleri Muğla ve Antalya, turizm gelirleri ve yabancı para akışı gibi etkenlerle yüksek mevduat listelerinde yer alıyor.
- İzmir, Kocaeli, Bursa ve Denizli gibi sanayi şehirlerinde de yüksek mevduat dikkat çekiyor.
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki düşük mevduatın gelir seviyesi, şirket yoğunluğu ve finansal sistem kullanımı gibi faktörlerden etkilendiği belirtiliyor.
- Mevduat göstergelerinin kayıtlı ekonomi verilerini yansıttığı ve yastık altı birikimlerin de olduğu ifade ediliyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki toplam mevduat tutarı yaklaşık 28,26 trilyon TL olarak kayıtlara geçti. 86,1 milyon kişilik ülke nüfusu dikkate alındığında ise kişi başına mevduat 328 bin 233 TL olarak gerçekleşti.
Sanayi, ticaret, turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu büyükşehirlerde mevduat tutarları yüksek olurken; iller bazında bakıldığında Türkiye’nin son mevduat haritasında dikkat çeken unsurlar öne çıktı.
MEVDUATI EN YÜKSEK 10 İL
|Sıra
|Şehir
|Mevduat
|1
|İstanbul
|12,27 trilyon TL
|2
|Ankara
|3,83 trilyon TL
|3
|Yurt Dışı
|1,78 trilyon TL
|4
|İzmir
|1,39 trilyon TL
|5
|Antalya
|836,46 milyar TL
|6
|Bursa
|629,70 milyar TL
|7
|Kocaeli
|485,13 milyar TL
|8
|Adana
|391,19 milyar TL
|9
|Mersin
|362,60 milyar TL
|10
|Muğla
|360,61 milyar TL
MEVDUATI EN DÜŞÜK 10 İL
|Sıra
|Şehir
|Mevduat
|1
|Bayburt
|6,24
|2
|Hakkâri
|7,79
|3
|Ardahan
|8,39
|4
|Kilis
|8,40
|5
|Gümüşhane
|14,20
|6
|Muş
|14,44
|7
|Siirt
|14,75
|8
|Bitlis
|17,21
|9
|Iğdır
|17,30
|10
|Tunceli
|17,34
KİŞİ BAŞI MEVDUATTA EN YÜKSEK 10 İL
|Sıra
|Şehir
|Kişi Başı Mevduat
|1
|İstanbul
|779.314 TL
|2
|Ankara
|649.161 TL
|3
|Muğla
|327.962 TL
|4
|İzmir
|310.175 TL
|5
|Antalya
|301.138 TL
|6
|Kocaeli
|224.477 TL
|7
|Yalova
|211.507 TL
|8
|Aydın
|211.429 TL
|9
|Denizli
|208.911 TL
|10
|Balıkesir
|206.690 TL
KİŞİ BAŞI MEVDUATTA EN DÜŞÜK 10 İL
|Sıra
|Şehir
|Kişi Başı Mevduat
|1
|Hakkâri
|27.878
|2
|Şırnak
|30.713
|3
|Muş
|37.130
|4
|Şanlıurfa
|38.219
|5
|Ağrı
|38.312
|6
|Van
|43.767
|7
|Siirt
|44.401
|8
|Mardin
|45.926
|9
|Bitlis
|47.751
|10
|Kilis
|53.438
PARANIN %44’Ü İSTANBUL’DA
Verilere bakıldığında toplam mevduatın yaklaşık %44’ünün tek başına İstanbul’da toplandığı görülüyor. Büyük şirket merkezlerinin İstanbul’da olması, holdingler, ihracatçılar ve finans merkezlerinin burada konumlanması; kurumsal mevduatların da çok büyük kısmının mega kentte tutulmasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda İstanbul’da yüksek gelir düzeyi de toplam mevduatta bu ili zirveye taşıyor.
ANKARA’DA “BAŞKENT” FAKTÖRÜ
Ankara, toplam mevduatta İstanbul’un gerisinde… Ancak kişi başına mevduatta İstanbul’un çok yakınında yer alıyor. Kamu çalışanı yoğunluğu, savunma başta olmak üzere sanayideki gelişmişlik, düzenli ve Türkiye ortalamasının üzerindeki maaş yapısı; yüksek tasarruf kapasitesini de destekliyor.
TURİZM ŞEHİRLERİ
Turizmin başkentleri Muğla ve Antalya da yüksek mevduat listelerinde öne çıkıyor. Turizm gelirleri, yabancı para akışı, gayrimenkul serveti, yaz mevsimlerinde nüfustaki artış ve yüksek gelirli yerleşimciler; bu illerde mevduatı da yukarı çekiyor. Özellikle Muğla’da nüfusun daha düşük olması, kişi başına mevduat tutarının yüksek seyretmesinde etkili oluyor.
SANAYİ ŞEHİRLERİ
Hem turizm hem sanayi yönüyle öne çıkan İzmir’in yanı sıra Kocaeli, Bursa, Denizli gibi şehirlerde de yüksek mevduat dikkat çekiyor. Organize sanayi bölgeleri, yüksek ihracat kapasitesi, üretim odaklı ekonomi ve KOBİ’lerin yoğunluğu; bu illeri de yüksek mevduatta öne çıkarıyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİ
Uzmanlar gelir seviyesi, şirket yoğunluğu, finansal sistem kullanımı gibi faktörlerin yüksek mevduatta belirleyici olduğunu; Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki mevduatın düşük olmasının bu faktörlerden etkilenebildiğini ifade ediyor. Ayrıca mevduat göstergelerinin “kayıtlı ekonomi” verilerini gösterdiği de belirtilirken, yastık altı birikimlerin daha yüksek olduğu bölgelerde, bankalardaki paranın da düşük gözüktüğü aktarılıyor.