Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası'nda rüzgarın etkisiyle yere düşen Türk bayrağını fark edip tereddütsüz piste koşan 14 yaşındaki Yusuf Köylü'nün bu anlamlı hareketi büyük takdir topladı. Vatan sevgisi ve milli şuuruyla gönülleri fetheden ve o anları cep telefonu kamerasına yansıyan genç Yusuf, yüreklere dokunan bu örnek davranışı dolayısıyla Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer tarafından ailesiyle birlikte makamında ağırlanarak tebrik edildi.

