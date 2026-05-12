Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, İsviçre merkezli bankacılık devi UBS dikkat çeken yeni bir değerlendirme yayımladı.

UBS Kıymetli Metaller Stratejisti Joni Teves, piyasalardaki dalgalanmaya rağmen altını destekleyen temel unsurların gücünü koruduğunu belirtti. Teves, yüksek enflasyon ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri mevcut seviyelerde tutmasının reel faizleri baskıladığını, bunun da altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

MERKEZ BANKALARI ETKİSİ

Banka değerlendirmesinde, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına yönelik ilgisinin sürdüğü vurgulandı. Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarını tamamen durdurmasının ya da satış tarafına geçmesinin düşük ihtimal olduğu kaydedildi.

UBS’e göre bu durum, altının orta ve uzun vadede güçlü görünümünü korumasında önemli rol oynuyor.