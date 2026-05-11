Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden Premier Lig için dev adım!
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yarı final rövanşında Londra ekibi Millwall'a konuk oldu.
The New Den'de oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Hull City, finale yükseldi. Hull City'ye final biletini getiren golleri 64. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi ve Joe Gelhardt kaydetti.
Millwall'ı geçen Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.
Kaplanlar'ın finaldeki rakibi, Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibi olacak. Southampton ile Middlesbrough arasındaki ilk mücadele golsüz sona erdi.
Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.