İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında Millwall ile golsüz berabere kalan Hull City, rövanşta rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yarı final rövanşında Londra ekibi Millwall'a konuk oldu.

Hull FİNAL BİLETİNİ ALDI

The New Den'de oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Hull City, finale yükseldi. Hull City'ye final biletini getiren golleri 64. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi ve Joe Gelhardt kaydetti.

PREMIER LİG'E BİR MAÇ UZAKLIKTA

Millwall'ı geçen Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

RAKİBİ KİM OLACAK?

Kaplanlar'ın finaldeki rakibi, Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibi olacak. Southampton ile Middlesbrough arasındaki ilk mücadele golsüz sona erdi.

HULL CITY, PLAY-OFF'LARI SEVİYOR

Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.

