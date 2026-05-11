Türkiye Gazetesi
TFF'den A Milli Takım kadrosu açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyada A Millî Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen görselin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Spor 2 dk önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunun açıklandığına dair sosyal medyada yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
- Sosyal medyada A Millî Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel dolaşıma girmiştir.
- TFF, bu paylaşıma itibar edilmemesi gerektiğini belirtmiştir.
- Doğru bilgilendirme için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması istenmiştir.
"BU PAYLAŞIMA HİÇBİR ŞEKİLDE İTİBAR EDİLMEMELİ"
TFF'den yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde A Millî Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.
