Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyada A Millî Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen görselin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"BU PAYLAŞIMA HİÇBİR ŞEKİLDE İTİBAR EDİLMEMELİ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde A Millî Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

