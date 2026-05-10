Altın ve gümüşte kritik senaryo Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yeni haftada sert fiyat hareketlerine dikkat çekti. Jeopolitik gelişmelerin yön belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, yatırımcıların belirsizlik ortamına karşı temkinli olması gerektiğini söyledi. Altın ve gümüşte iki yönlü senaryonun masada olduğunu ifade etti.

Altın ve gümüşte kritik senaryo “PİYASALAR BİLİNÇLİ ŞEKİLDE DALGALANDIRILIYOR” Memiş, son iki aydır piyasaların haber akışlarıyla yönlendirildiğini savunarak, “Her hafta bir gün olumlu, bir gün olumsuz haberler geliyor. Buna bağlı olarak da piyasalarda sürekli yön değişimi yaşanıyor” dedi. Bu durumun yıl sonuna kadar devam edeceğini belirten Memiş, yatırımcıların bu tabloya alışması gerektiğini ifade etti.

Altın ve gümüşte kritik senaryo “2026 PARAYI KAZANMA DEĞİL, KORUMA YILI” 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, “2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır” diyerek yatırımcılara uzun vadeli strateji çağrısı yaptı. Piyasalarda bilinçli şekilde dalgalanma oluşturulduğunu öne süren Memiş, yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerektiğini söyledi

Altın ve gümüşte kritik senaryo “YENİ HAFTADA İKİ SENARYO VAR” GDH YouTube kanalına konuşan Memiş, yeni haftaya ilişkin iki farklı senaryo üzerinde durdu. Buna göre, hafta sonu gelecek haber akışı piyasaların yönünü belirleyecek: Olumlu senaryo: Anlaşma haberi gelirse borsalarda yükseliş, altın ve gümüşte değer artışı, dolarda ise gevşeme görülebilecek. Olumsuz senaryo: Savaşın devamı yönünde bir gelişme olursa petrol fiyatlarında yükseliş, buna karşılık birçok varlıkta sert düşüşler yaşanabilecek. Memiş, bu iki ihtimalin de eşit ağırlıkta (%50-%50) olduğunu belirtti.

Altın ve gümüşte kritik senaryo ALTIN VE GÜMÜŞ BEKLENTİSİ Ons altın için kritik seviyelere de değinen Memiş, 4700 dolar üzerinde haftalık kapanış olması halinde fiyatların 5200 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Aşağı yönlü senaryoda ise 4500–4400 dolar bandının güçlü destek olduğunu ifade etti. Gümüşün ise son dönemde altına kıyasla daha fazla kazandırdığını belirten Memiş, altın-gümüş rasyosundaki düşüşün gümüşü desteklediğini söyledi. Gümüşte kısa vadede 96 dolar direncinin takip edildiğini, gram bazda ise 145–150 lira seviyelerinin gündemde olduğunu aktardı.



Altın ve gümüşte kritik senaryo “HAFTA SONLARI KRİTİK HALE GELDİ” Hafta sonlarının özellikle piyasa açısından önemli hale geldiğini vurgulayan Memiş, piyasalar kapalıyken gelen haberlerin yeni haftada sert fiyat hareketlerine neden olduğunu ifade etti. Bu nedenle yatırımcıların özellikle hafta sonu gelişmelerini dikkatle takip etmesi gerektiğini söyledi. Memiş’e göre küresel piyasalarda belirsizlik ortamı bir süre daha devam edecek ve bu süreç yatırımcılar için yüksek oynaklıkla şekillenecek.

