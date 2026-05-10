İran’ın güneydoğusunda yer alan stratejik liman kenti Çabahar’da şiddetli bir patlama meydana geldi.

İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan Eyaleti’ne bağlı Çabahar kenti ile Hürmüzgan Eyaleti’nin kritik liman şehri Bender Abbas’ta üst üste patlama sesleri duyuldu.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Hürmüzgan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı, patlamanın kaynağına ilişkin şunları söyledi:

"Duyulan patlama sesi, düşmana ait kalan merminin etkisiz hale getirilmesi ve kontrollü patlatılmasıyla ilgili"

PAZAR GÜNÜ İÇİN KRİTİK UYARI: "VATANDAŞLAR ENDİŞELENMESİN"

Yetkililer, bölgedeki mühimmat temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek yeni patlamalar konusunda uyarıda bulundu. Yapılan resmi açıklamada, "Bugün Pazar günü de patlama sesinin duyulma ihtimali devam etmektedir, vatandaşlar endişelenmesin" ifadelerine yer verildi.

