Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari bir aracın motor kısmında aniden başlayan yangın paniğe neden oldu. Bursa-Ankara karayolu üzerinde aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü Doğukan Y., soğukkanlılıkla aracını yol kenarına çekerek olası bir can kaybının önüne geçti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede büyüyerek tüm aracı saran alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, korkutucu yangının ardından araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

