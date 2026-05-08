İstanbul’da sanat ve sosyal sorumluluk rüzgarı esiyor. Mustafa Bayar’ın kişisel resim sergisi 16 Mayıs’a kadar Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde sanatseverleri ağırlarken, Fişekhane 11 Mayıs’ta özel ihtiyaçlı çocukların sahnelediği anlamlı bir "Şirinler" oyununa kapılarını açıyor.

Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki Rezan Has Müzesi, “Geçmişin Işığında” sergisi çerçevesinde 12 Mayıs günü saat 14.00’te yapılacak özel faaliyette ziyaretçilerini söyleşi ve sergi turuyla tarihî bir keşfe davet ediyor.

