YEŞİM ERASLAN- SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıtılan Türkiye’nin kıtalar arası hipersonik balistik füzesi YILDIRIMHAN, 6 bin kilometrelik menziliyle İsrail ve Yunanistan’da gündem oldu.

YILDIRIMHAN’ın iki ülkede de ‘gözdağı veren hamle’ olarak nitelenmesini değerlendiren savunma uzmanı Turan Oğuz, Türkiye’nin kimseyi tehdit etmediğini söyledi.

Savunma uzmanı Oğuz, YILDIRIMHAN'ı değerlendirdi: Türkiye’nin küresel güç olma göstergesi

Oğuz, “Yakın coğrafyadaki tehditler için bin kilometre, 2 bin kilometre menzilli füzeler fazlasıyla yeter. 6 bin kilometre menzilli bir füze, Türkiye’nin küresel güç olma göstergesidir. Bu durum, Yunanistan’la İsrail’in çok daha ötesinde amaçları olduğunu gösterir.

Bölgemizdeki bütün rakiplerimiz için 1.000 kilometre, 1.500 kilometre, 2.000 kilometre menziller yeterlidir. Dolayısıyla YILDIRIMHAN doğrudan kimseyi bir tehdit de değildir. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz” dedi.

Füzenin testlerinin nerede yapılabileceği sorusuna da açıklık getiren Oğuz, deneme atışlarının Türkiye sınırları içerisinde de gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Turan Oğuz, “Füzenin test atışların direkt bu menzilden başlamayacak. Aşama aşama ilerleyecek. 6 bin kilometrelik yolu yatay değil dikey de alabilir” diye konuştu.

